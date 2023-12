Google odhalil praktickou funkci pro případy, kdy váš Pixel míří do servisu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony Pixel na našem trhu sice stále nemají oficiální zastoupení, podle „internetové šuškandy“ by se to však mohlo v příštím roce změnit. V současnosti lze navíc pořídit nejnovější Pixely 8 u českého přeprodejce dokonce za výhodnější ceny než v rámci doporučených (oficiálních) cen v Německu. Pokud se na českém trhu budou Pixely v budoucnu skutečně oficiálně nabízet, bude více než kdy jindy důležitá také kvalitní servisní podpora. Z pohledu Googlu s tím souvisí vyhledání spolehlivého servisního partnera, ze strany uživatelů pak teoreticky i jedna nepříjemnost, která se však váže k jakékoliv servisní opravě telefonu, tabletu či počítače. Zkrátka jakéhokoliv zařízení, v němž můžete mít uložena citlivá data.

Záleží pochopitelně na typu opravy, avšak velmi často je vyžadováno, aby bylo zařízení nejprve zálohováno a uvedeno do továrního stavu, přičemž někdy může samotnou zálohu provést i servis. Ne každý chce však riskovat (v případě zálohování dat servisem) únik osobních informací, případně nechce (či neví), jak si kompletně zařízení zálohovat sám. Přesně pro tyto případy nyní Google přichystal zajímavou funkci, kterou označuje jako „Repair Mode“. Ta by se měla nacházet v aplikaci „Nastavení“, dále „Systém“ a zde by se již měla vyskytovat možnost „Repair Mode“, v českém jazyce tedy zřejmě „Režim opravy“. Doslovný český překlad v tuto chvíli neznáme, neboť v redakčním zařízení Pixel se tato možnost doposud neobjevila.

Co Repair Mode umí a které Pixely jej podporují?

Repair Mode má za úkol umožnit uživatelům zabezpečit si svá data bez potřeby zařízení továrně vyresetovat (tedy kompletně vymazat), respektive nejprve dělat zálohu. Servisní technici přitom stále budou mít možnost provést veškeré potřebné testy o funkčnosti zařízení, například po výměně obrazovky, baterie apod.

Funkce Repair Mode vyžaduje podle informací uvedených na google.com (na které upozornil 9to5google.com) alespoň 2 GB volného úložiště v telefonu, ale také aktivovaný zámek obrazovky, přičemž lze použít PIN kód, heslo i oblíbený vzor.

Funkce je dostupná na nejnovější řadě Pixel 8, ohebném Pixelu Fold, ale i starších Pixelech, viz kompletní výčet níže.