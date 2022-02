Donaldova sociální síť přichází. Trump spustil Truth Social

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je tomu již více než rok, kdy byl Donaldu Trumpovi zablokován jeho hojně sledovaný účet na Twitteru, a to mimo jiné za šíření dezinformací. Již tehdy avizoval, že se přesune na vlastní sociální síť. Od slov nakonec přešlo ke skutkům. Jak prozradil jeho syn Donald Trump Jr., nová sociální síť ponese název Truth Social a jak můžeme vidět na přiloženém obrázku, vzhled bude minimálně zpočátku připomínat Twitter.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Vznikající sociální síť již má spuštěné oficiální webové stránky, kde se dozvídáme, že v tuto chvíli mají přístup pouze vybraní uživatelé z USA, avšak brzy se mají dočkat další regiony. Server npr.org uvádí, že nyní se k aplikaci dostalo několik vybraných uživatelů s přednostním přístupem pro iOS. Aplikace pro iOS je již nyní ke stažení v AppStore. Jak naznačují oficiální stránky sociální sítě, počítá se rovněž s aplikací pro Android.

Náběh nové sociální sítě má být pozvolný, protože již v úvodu došlo k technickým obtížím, kdy se první uživatelé například nemohli přihlásit. Očekává se, že do konce března by mělo dojít k přístupu všech z USA. Sociální síť Truth Social to samozřejmě bude mít mezi konkurencí nesmírně těžké, avšak spoléhá se na to, že bude pomyslným přístavem pro šíření pravdy bez politické diskriminace.

Truth Social

Aplikace bude mít od počátku možnost si plně personalizovat osobní profil a uživatelům zasílat soukromé zprávy. Dojde také na dnes velmi oblíbený tmavý režim. Samozřejmostí bude psaní nejen textu, ale i sdílení obrázků a videí. Za zmínku stojí, že po vzoru Twitteru nebude ani Truth Social nabízet možnost editovat příspěvky po jejich zveřejnění.