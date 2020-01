Google na CES 2020: skluzavky, Google Stadia i obří herní automat

Na veletrhu CES 2020 nechyběl ani internetový moloch Google, který si připravil obsáhlou prezentaci dovedností Google Asistenta, nejnovějších smartphonů (nejen s logem Googlu), ale také skluzavku či obří herní automat.

Prozkoumejte s námi stánek Google na CES 2020

Stánek Googlu, který měl na rozdíl od většiny ostatních exhibic betonovou konstrukci namísto běžněji používané dřevěné nebo železné (což znamená, že je tuto budovu nutné po ukončení veletrhu doslova zbořit), se nacházel mimo hlavní prostory budovy výstaviště. Díky tomu mohly být ke stánku/budově přistaveny také skluzavky v typických barvách Googlu, po nichž se mohli návštěvníci sklouznout do „moře“ plastových balónků. Na stánku byly vystaveny kromě nejnovějších Pixelů a herního ovladače ke službě Google Stadia také telefony dalších výrobců. Zahlédli jsme zde například Samsung Galaxy Note10 nebo TCL Plex. V neposlední řadě si zde mohli návštěvníci prohlédnout hned několik modelových situací, kdy lze využít chytrého Google Asistenta, viz níže.

Want your Google Assistant to delete activity from your account? Just say: “#HeyGoogle, delete everything I said to you this week.” Check out a demo from #CES2020! pic.twitter.com/2SxFTc8EE4 — Made by Google (@madebygoogle) January 10, 2020

Later this year, the Google Assistant will make it easy to share info with the rest of your home. You'll be able to say, “#HeyGoogle, leave a note that says I'll be home at 5 PM for pizza night.” #CES2020 pic.twitter.com/oiy2dmRXtB — Made by Google (@madebygoogle) January 8, 2020

You don’t need to be glued to your smartphone to make calls at home. Check out how you can say #HeyGoogle to set up household contacts with your Google Assistant. Coming later this year. #CES2020 pic.twitter.com/7nlBUQAd1S — Made by Google (@madebygoogle) January 9, 2020

Úplně největší atrakcí Googlu se stal i letos obří herní automat, u kterého se běžně stály několikahodinové fronty. Zde si mohli návštěvníci veletrhu vyzkoušet své štěstí a do automatu vhodit (rovněž obří) repliku herního žetonu. Následně z automatu vypadla plastová koule, jež mohla obsahovat výhru v podobě sluchátek, smartphonů nebo oblečení s logem Googlu.