Navštivte s námi Samsung City a zjistěte, co dokáže roztomilý AI robot Ballie

Samsung během letošního veletrhu CES 2020 představil celou řadu zajímavých produktů, které upoutaly pozornost světových médií. Redakci mobilenet.cz zaujala kromě nových modelů Samsung Galaxy A51, Galaxy A71, S10 Lite a Note10 Lite také otočná televize Sero a samozřejmě i roztomilý robůtek Ballie. Jak lze tohoto „balonovitého“ společníka vyzbrojeného umělou inteligencí a řadou citlivých senzorů používat bylo vysvětleno v průběhu Samsung keynote.

S trochou nadsázky lze Ballieho označit za chytrého domácího mazlíčka, stejně jako například štěně Aibo od Sony. Své majitele dokáže Ballie nejen rozesmát vydáváním nejrůznějších zvuků nebo jejich „pronásledováním“, ale také se stará o to, aby si mohli během času stráveného doma náležitě odpočinout a nemuseli se zabývat povinnostmi, jako je například úklid podlahy. Ballie se dokáže postarat o úklid díky propojení s ostatními (chytrými) domácími spotřebiči. Pokud tedy například zaregistruje špinavou podlahu, dokáže automaticky vyslat chytrý vysavač/mop. Stejně tak lze předpokládat obdobnou funkcionalitu i u dalších chytrých spotřebičů či senzorů.

Během prezentace jsme také mohli vidět situaci, kdy Ballie zabaví osamělého čtyřnohého mazlíčka tím, že mu pustí vybraný obsah na televizi. Zároveň dokáže v příhodné momenty vyfotit určité situace, které podle Ballieho stojí za zvěčnění. Pomocí kamer integrovaných v těle může Ballie zároveň pomoci zlepšit techniku cvičení – v případě, že zaregistruje vámi špatně prováděné cviky, vyfotí vás a snímek zobrazí na televizi či telefonu.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw