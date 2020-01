Na stánku Royole byly k vidění nejen kabelky s ohebným displejem

Společnost Royole se proslavila modelem FlexPai, prvním smartphonem s ohebným displejem. Věděli jste ale, že už je to rok, co jsme si tento kousek poprvé mohli vyzkoušet?

Oblečení nebo strom s ohebným displejem? Prohlédněte si stánek Royole

Tehdy jsme polemizovali nad tím, zda společnost bude za rok vůbec existovat, nebo se stane firmou jednoho modelu, který se zapíše do historie. Světe div se, značka nezkrachovala, naopak se jí daří natolik, že na letošním veletrhu CES 2020 představila hned několik novinek. A to vůbec nemluvíme o spolupracích, například s Louis Vuitton. Právě Louis Vuitton používá na vybraných kabelkách ohebný displej, který Royole dodává. A co takový Escobar Fold 1? Ano, i tento kousek od bratra Pabla Escobara je výsledkem přebrandování modelu FlexPai.

Na stánku byly však k vidění i další novinky, například reproduktor s ohebným displejem nebo zápisník od Royole. Jak se tedy zdá, společnost se zapsala opravdu dobře a to i přesto, že FlexPai je zřejmě tím nejméně praktickým smartphonem s ohebným displejem.

Vyzkoušeli jsme skládací telefon Royole Flexpai na CES 2019