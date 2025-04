Vylepšená Gemini Live dorazila do řad Galaxy S25 a Pixel 9

Samsung oznámil, že od včerejška mohou uživatelé řady Galaxy S25 díky bezplatné softwarové aktualizaci využívat nový typ vizuální konverzace Gemini Live. Aktualizace je přitom kromě řady Galaxy S25 dostupná zdarma také pro Pixely 9 od Googlu.

