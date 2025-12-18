Gemini posouvá hranice digitálního překladu a přidává i další jazyky

Google nasazuje pokročilé schopnosti umělé inteligence Gemini do svých překladatelských služeb, aby dosáhl přirozenějších a přesnějších výsledků. Hlavní inovací je schopnost AI lépe chápat kontext u frází s nuancemi, jako jsou idiomy, lokální výrazy nebo slang. Místo doslovného překladu slovo od slova nyní systém analyzuje záměr mluvčího. Například u anglického idiomu „stealing my thunder“ (ukrást někomu slávu) tak uživatel získá věrnější ekvivalent v cílovém jazyce. Tato aktualizace se aktuálně týká překladů mezi angličtinou a téměř 20 dalšími jazyky (včetně španělštiny, němčiny či čínštiny) a je dostupná v aplikaci i ve Vyhledávání.
Zásadní novinkou v beta verzi je „Live translate“, což je živý překlad řeči přímo do sluchátek. Tato funkce využívá nativní schopnosti Gemini pro převod řeči na řeč v reálném čase. Uživatelům umožňuje plynule sledovat cizojazyčné přednášky, filmy nebo vést konverzaci, aniž by museli neustále sledovat telefon. Systém podporuje více než 70 jazyků a je navržen tak, aby zachovával přirozený tón, důraz a kadenci mluvčího. Beta je momentálně dostupná na Androidu v USA, Indii a Mexiku, přičemž funguje s jakýmikoliv sluchátky.
Kromě samotného překladu Google rozšiřuje také nástroje pro výuku jazyků přímo v aplikaci Překladač. Nově přibývají funkce jako „streaks“ pro sledování každodenního pokroku a vylepšená zpětná vazba při procvičování výslovnosti. Tyto vzdělávací schopnosti se rozšiřují do téměř 20 nových zemí, včetně Německa nebo Taiwanu. Google se tak snaží posunout od pouhého převodu slov k hlubšímu porozumění významu a pomoci uživatelům v jejich dlouhodobém jazykovém rozvoji.