AI od Samsungu přehledně: jaká zařízení Galaxy AI podporují a co všechno umí?

Umělá inteligence od Samsungu je často diskutovaným tématem. S příchodem nových skládacích novinek řady Galaxy Z je logické, že jsou otázky ještě častější. V dnešním článku se tedy zaměříme na to, jaká všechna zařízení Galaxy AI podporují a co všechno aktuálně zvládají.

Podporovaná zařízení? Je jich více, než byste čekali

Galaxy AI je už více samostatná platforma než nějaký „soubor funkcí“, proto jsou do Galaxy AI začleněna jak mobilní zařízení, tedy smartphony a tablety, ale také wearables. Seznam kompatibilních zařízení je poměrně bohatý, je tedy vhodné si jej připomenout.

Podpora Galaxy AI na smartphonech Galaxy:

Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra

Podpora Galaxy AI na tabletech Galaxy:

Samsung Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ a Galaxy Tab S8 Ultra

Pokud jde o skládačky od Samsungu, Galaxy AI mohou využívat už majitelé Samsung Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, což jsou zařízení, která si premiéru odbyla v roce 2022. Co se týká řady Galaxy S, tam je podpora až pro modely S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra, které byly oficiálně představeny rovněž už v roce 2022. Také tablety jsou podporovány – ty od roku 2022, tedy s příchodem modelové řady Tab S8 – zde funkce dorazila formou aktualizace, s příchodem One UI 6.1, stejně jako u smartphonů. Pro úplnost se hodí zmínit, že v některých starších modelech Galaxy Z a Galaxy S chybí funkce Instant Slow-Mo, a to kvůli nižšímu výpočetnímu výkonu (Galaxy Z Fold4, Z Flip4, kompletní řada S22 a Galaxy S23 FE). Některé další pokročilé funkce (např. Audio Eraser, Auto Trim) chybí až do Galaxy S24/Z Fold6/Z Flip6/Galaxy Tab S10.

Pokud vám jde primárně o podporu Circle to Search a provázání s aplikací Google Gemini, Samsung podporuje i produktovou řadu Galaxy A, a to už od modelu Galaxy A34 (březen 2023), a to formou zpětné aktualizace. To stejné platí pro modelovou řadu Galaxy S21. Stejné možnosti pak platí i pro tablety Samsung Galaxy Tab S9 FE a Galaxy Tab S9 FE+, které „plnotučné“ Galaxy AI nenabízí.

Nutno podotknout, že do Galaxy AI Samsung postupně integruje i wearables, například chytré hodinky a sluchátka. Nejde však o to, že by samotná sluchátka či hodinky přímo spouštěly komplexní AI funkce jako telefon, ale plní specifickou roli v AI ekosystému Galaxy.

A co všechno Galaxy AI umí?

Jak už jsme uvedli na začátku, Galaxy AI je spíše platforma, která se postupem času integrovala do všech částí systému produktů od Samsungu. Všechny funkce lze rozdělit do několika hlavních bloků, na které se aktuálně zaměříme.

Fotografie a kreativita

Pro našince dávají největší smysl funkce, které souvisí s úpravou fotografií a kreativitou, ty totiž nevyžadují angličtinu (či jiný světový jazyk), a není tedy překvapením, že u tuzemských uživatelů patří tyto nástroje k těm nejvyužívanějším a nejoblíbenějším. Jmenovitě jde o funkce Sketch to Image / Asistent kreslení (obrázky podle skici nebo textového pokynu ve S Pen), Portrait Studio (stylizované portréty z fotek/skic), ale hlavně Generative Edit / Generativní úpravy (odstranění objektů, rozšíření pozadí a další generativní úpravy za pomocí umělé inteligence).

Opomenout nesmíme ani ProVisual Engine, který se stará o automatické vylepšení fotek (barvy, kontrast, hloubka). I když výrobci neustále zlepšují kvalitu svých fotoaparátů, Samsung jako jeden z prvních pochopil, že budoucnost je v následné úpravě, na což se AI skvěle hodí.

Video a audio úpravy

Samsung myslí nejen na fotografie, ale rovněž také video. I zde se tedy Galaxy AI podílí na několika vylepšeních. Začít můžeme funkcí Audio Eraser / Mazání zvuku, která se stará o odstranění hluku z videí podle kategorií (hlas, vítr, dav, atd.), Auto Trim, která se stará o výběr a sestřih těch nejzajímavějších momentů videí, a funkci Instant Slo‑Mo, která dokáže do již natočeného videa přidat zpomalený záběr, jako kdyby bylo video již takto natočeno – Samsung zde využívá AI pro „dopočítání“ chybějících snímků.

Komunikace a překlad

Pokračovat můžeme funkcemi, které souvisí s komunikací, překladem a správou textu. Zde zmíníme funkce Live Translate / Asistent pro hovory, tedy simultánní překlad telefonních hovorů v reálném čase (dokonce si můžete ztlumit i vstupní hlas, abyste slyšeli jen výsledný překlad), Call Transcript & Interpreter, tedy přepis hovorů včetně shrnutí a možnosti překladů, a Writing Assist / Textový asistent, který se postará o korekce, překlad a tvorbu textu přímo při psaní. Dodáme, že kupříkladu Live Translate / Asistent pro hovory funguje i ve spolupráci se sluchátky Galaxy Buds 3 Pro, právě proto jsou sluchátka vedená jako „Galaxy AI kompatibilní“ – plní zde specifickou roli v rámci Galaxy AI ekosystému. Buds však AI dovednosti využívají také jako „koncový produkt“, například při regulaci ANC.

Poznámky a produktivita

Správa textu je ještě více zakořeněna díky dalším funkcím Galaxy AI. Jmenovitě jde o Note Assist / Poznámkový asistent (přetvoří poznámky a schůzky do přehledných souhrnů), Transcript Assist (převod hlasových nahrávek na text + souhrn a překlady), Now Brief (ranní a večerní shrnutí dne, např. počasí, úkoly, energie), Now Bar (rychlý přístup k AI nástrojům přímo z hlavní nebo zamčené obrazovky) a Browsing Assist, což je stručné shrnutí webových stránek v aplikaci Internet od Samsungu. Shrnutí webových stránek lze použít i s českým jazykem, snadno si tak můžete shrnout například podrobnou recenzi serveru mobilenet.cz.

I práce s textem je podporována i v češtině – v aplikaci Notes si tak snadno můžete pomocí AI sumarizovat text, nebo změnit formát. Nejde tedy jen o překlad, protože čeština mezi podporované jazyky pro překlad nespadá.

Vyhledávání a asistence

Samsung má velmi úzké partnerství se společností Google, a tak je jasné, že jsou telefony Galaxy vybaveny i funkcemi, které pochází právě od Googlu a dotvářejí tak AI dovednosti. Zmínit můžeme integraci aplikace Gemini, což je hlasový asistent od Googlu. Ten je plně propojený i s aplikacemi od Samsungu – Gemini tak můžete snadno požádat o to, aby například do aplikace Poznámky uložila nákupní seznam na vybraný pokrm nebo uložila událost do aplikace Kalendář. Zde je výhoda i v tom, že Gemini komunikuje v češtině, takže můžete mluvit i naší mateřštinou. Z dalších funkcí zmíníme velmi oblíbenou dovednost Circle to Search, která dokáže vyhledávat produkty a prvky na základě vizuální podobnosti.

Z dalších funkcí, už z dílny Samsungu, zmíníme AI Select / Výběr AI, tedy speciální nabídku akcí dle kontextu (např. nastavení tapety nebo GIFu).

Zdraví

Samsung neopomíjí ani funkce zaměřené na zdraví uživatele. Přičemž zde přichází na řadu hodinky Galaxy Watch, které naměřené statistiky sdílí se smartphonem, který následně vystaví Energy Score – tedy takové skóre na základě kvality spánku, aktivity a HRV. Hodinky samozřejmě v průběhu dne nabízejí i doporučení, která jsou postupem času čím dál tím více personalizovaná a adresná – a to právě díky ekosystému Galaxy AI.

Závěr

Galaxy AI proniká do ekosystému produktů společnosti Samsung čím dál tím více a dobrou zprávou je, že většina dosavadních funkcí umělé inteligence by měla zůstat zdarma. Samsung nevylučuje možnost, že v budoucnu některé nadstandardní funkce zpoplatní, ovšem prozatím nebyl stanoven žádný termín.