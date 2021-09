Huawei Mate V bude další skládačkou, tentokrát v designu véčka

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V segmentu ohebných telefonů se mezi aktivní výrobce počítá i Huawei, ačkoliv své modely zdaleka neprodává globálně. Nejnovější Mate X2 vzhledem připomíná například Samsung Galaxy Z Fold3. Nyní se však skrze weibo.cn objevují informace, že výrobce připravuje novinku Mate V, která opět vsadí na ohebný displej.

Písmeno V názvu má symbolizovat ohebnou konstrukci, kdy tentokrát Huawei zvolí design ve tvaru véčka a inspiruje se například konkurenčními modely Samsung Galaxy Z Flip3 nebo Motorola Razr 5G. Dle spekulací má být novinka vybavena procesorem Kirin 9000 a mířit výbavou mezi ty lépe vybavené mobily. Huawei plánuje vlastní akci 21. října, kde by mohl prozradit více. Teoreticky by jej mohl i představit, ačkoliv se to jeví prozatím jako méně pravděpodobné.