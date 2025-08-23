mobilenet.cz na sociálních sítích
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
recenze

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Recyklace do akce!
Michal Pavlíček

Poprvé v historii má Samsung v nabídce hned tři řady skládacích telefonů. Nově totiž letos přibývá i varianta s přídomkem FE, která má nabídnout oblíbenou výbavu za dostupnější cenu. Galaxy Z Flip7 FE je však takřka dokonalou kopií loňského Galaxy Z Flip6. Má stejné displeje, baterii, fotoaparáty a v zásadě i možnosti. Je to správný recept, jak dostat skládačky mezi více uživatelů?

Ohlížíme se za ročními zkušenostmi se Samsungem Galaxy Z Flip6? Kdepak, máme v ruce letošní novinku Galaxy Z Flip 7 FE, která je vzhledově (a na následujících řádcích si ukážeme, že i výbavou) takřka identická. Proč ji Samsung vlastně uvedl a má šanci na úspěch? Nebo se vyplatí pořídit si starší model z loňského roku?

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Kompletní specifikace
Konstrukce85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: ano
DisplejAMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetSamsung Exynos 2400 for Galaxy,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor4 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostčervenec 2025, 24 999 Kč

Obsah balení: kabel musí stačit

V balení tradičně najdeme již jen samotný telefon a také USB-C/USB-C kabel. Na nic dalšího se nedostalo, zapomeňte na nabíjecí adaptér nebo pouzdro.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Nelíbilo se nám
  • chudší balení

Konstrukční zpracování: déjà vu

Samsung Galaxy Z Flip7 FE na první pohled takřka nemáte šanci rozeznat od Galaxy Z Flip6. Jedno vodítko však Samsung přeci jen ponechal. Zadní strana v bílé či černé variantě je totiž lesklá, loni byla matná. Oba modely tak od sebe lze poznat. Jiná cesta bez podrobného zkoumání vlastně není. Samsung tak vsadil ve velkém na recyklaci, a to nikoliv poprvé, neboť Galaxy Z Flip6 je skoro k nerozeznání od Galaxy Z Flip5.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku

Zachována zůstala hliníková konstrukce, stejné jsou rozměry a hmotnost. To ale mimochodem znamená vzájemnou kompatibilitu v oblasti příslušenství. Současně je také třeba připomenout, že v zavřeném stavu je mobil kompaktní a snadno se vejde třeba do kapsy. Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost IP48, mobilu tak nevadí voda a větší prachové částice. Zbývá mi ještě pochválit spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku i bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou přitom v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Esteticky líbivé je rovněž rozmístění zdířek mikrofonů, USB-C a výdechu reproduktoru na spodní straně.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Kvalita zpracování je příkladná, pant působí bytelně, nemá žádnou vůli a otevírá se pohodlně s ideální zpětnou vazbou a odporem. Drobná výtka směřuje jen k několika ostrým místům, která při nešikovném uchopení telefonu tlačí do dlaně. Jde však o něco, co Galaxy Z Flip7 FE zdědil po předchůdcích.

Líbilo se nám
  • nadále líbivý design
  • příjemné rozměry
  • svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů
Nelíbilo se nám
  • vzhledově beze změny od starších modelů
  • zbytečné nasazení lesklých povrchů
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: opakující se problémy

Bez jakékoliv změny zůstaly displeje. Venku jde tak o dnes už spíše menší 3,4" AMOLED panel s 60 Hz, který nevyužívá celý prostor a například zcela neobtéká fotoaparáty, což je škoda. Snad ještě větší škodou však je, že prostředí venkovního displeje je stále trestuhodně nevyužité. Běžným způsobem totiž, až na pár výjimek, žádné aplikace nespustíte. Nadále musíte instalovat utilitu Good Lock a následně miniaplikaci MultiStar. Následně už na vnější obrazovce otevřete v podstatě jakoukoliv aplikaci. Nejde však o jednoduchý způsob a Samsung by na tom mohl zapracovat.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku

Vnitřnímu displeji již naopak není moc co vytýkat. Uvnitř je tak léty osvědčený 6,7" AMOLED panel, jehož ohyb není nikterak výrazný, ale samozřejmě tam je. Když budete chtít, uvidíte ho a při přejetí i ucítíte. Na displeji je samozřejmě ochranná fólie, kterou rozhodně sami nikdy nesundávejte.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Líbilo se nám
  • celkově kvalitní AMOLED panely
Nelíbilo se nám
  • využití vnějšího displeje je komplikované

Zvuk: standardní

Galaxy Z Flip7 FE disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů. Těšit se tak můžete na slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Poslech hudby skrze sluchátka je nejlepší realizovat bezdrátově.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Líbilo se nám
  • slušné hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: Samsung šetřil

Výraznou odlišnost nacházíme pod kapotou. Zatímco loňský Galaxy Z Flip6 nabízel špičkový Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Z Flip 7 FE se musí spokojit s Exynosem 2400, který má výkonu méně a zaostává zejména v grafickém výkonu. Pokud jde o zahřívání, setkáte se s ním. Zejména zadní strana je brzy teplá, ale při všedních činnostech nijak výrazně. Úspory se dotkly též operační paměti, která má pouze 8 GB, což znamená, že na pozadí mobil udrží o něco méně aplikací. Při běžné práci, pokud nejste extra nároční, to však nijak zvlášť nepocítíte. Kromě námi testované 256GB varianty existuje ještě menší 128GB verze, naopak na 512 GB se již nedostalo. Po prvním zapnutí zbývá zhruba 206 GB pro vaše data.

Benchmark testy
Benchmark testy
Nelíbilo se nám
  • slabší procesor
  • jen 8GB RAM
  • v základu pouze 128GB paměť

Výdrž baterie: zázraky neočekávejte

Beze změny je výdrž, nadále je k dispozici pouze 4 000mAh baterie. Ta zajistí zhruba jednodenní výdrž při běžném používání. Například hraní her či náročnější aplikace dokáží baterii vysát výrazněji rychleji. Nabíjení je možné 25 W, což znamená hodinu a 45 minut na nabíječce. Bezdrátové nabíjení nechybí (ani reverzní 4,5 W), ale je ještě o něco pomalejší (15 W).

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Líbilo se nám
  • podpora bezdrátového nabíjení
Nelíbilo se nám
  • dlouhé nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: nic nechybí

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dokonalosti tak u mobilů Samsung chybí jen funkce UWB.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: výhody zachovány

Na zadní straně je osvědčený 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací a starší 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, bohužel bez automatického ostření. Oba snímače však produkují obstojné snímky ve dne i v noci, nejde ale o špičkové výkony. Potěší však věrné barvy a dostatečná ostrost. Je ale nutné telefon porovnávat například s mobily vyšší střední třídy. Vlajkové lodě zpravidla fotí lépe.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.2
Velikost senzoru 1/1,57" 1/3,2" 1/3,0"
Označení senzoru Samsung ISOCELL GN3 Samsung ISOCELL 3LU Samsung ISOCELL 3J1
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23 mm 13 mm (123˚) 23 mm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní
Ukázkové fotografie
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K s 60 snímky za vteřinu. Výsledné záběry vypadají příjemně plynule i detailně.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (testovací video) – 4K, 60 FPS

Nechybí ani 10megapixelová selfie kamerka v průstřelu ohebného displeje, avšak tu budete využívat málokdy. Fotit selfie lze totiž i v zavřeném stavu hlavními fotoaparáty skrze venkovní displej.

Líbilo se nám
  • fajn hlavní fotoaparát
  • solidní kvalita videa
Nelíbilo se nám
  • slabší ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření

Software: to nejnovější možné

Prostředí je plusem. Samsung totiž rovnou nasadil nejnovější Android 16 s nadstavbou One UI 8.0, která se však při běžném používání nijak neliší od One UI 7.0. Systém je svižný na vnějším i vnitřním displeji, optimalizace se Samsungu povedla. Počítat můžete i s dlouhou 7letou podporou. Oceníte, že cokoliv rozpracujete na vnějším displeji, se zobrazí na vnitřním, jakmile mobil otevřete. K dokonalosti tak bude některým chybět DeX, který je jinak součástí všech modelů řady Galaxy S i Galaxy Z Fold.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku
Podoba prostředí venkovního displeje
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku
Podoba prostředí venkovního displeje
Líbilo se nám
  • nejnovější Android 16
  • garance 7leté softwarové podpory
  • povedená nadstavba
Nelíbilo se nám
  • stále neumí DeX
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Galaxy Z Flip 7 FE bude v nabídce Samsungu plnit roli nejdostupnějšího ohebného zařízení. Nabízí osvědčenou konstrukci, dobře fungující systém, slušné fotoaparáty a dostatečný výkon pro uživatele, kteří nejsou extrémně nároční. Vytýkat mu můžeme zejména krkolomný přístup k aplikacím na venkovním displeji, menší operační paměť a slabší výdrž. Už krátce po uvedení na trh jeho cena padá a nyní se dostala pod 23 tisíc korun, respektive na 24,5 tisíc korun v případě námi testované 256GB verze. Navíc lze čekat i další pokles ceny.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Na celou obrazovku

Otázkou zůstává, zda vybrat Galaxy Z Flip7 FE, nebo Galaxy Z Flip6. Dle našich předpokladů Samsung loňský model okamžitě doprodal a poslední kusy najdete v některých obchodech. Aktuálně je v posledním výprodeji Galaxy Z Flip6 dokonce levnější a díky lepší výbavě se jednoznačně vyplatí více.

Konkurence

Hlavní konkurencí na pár týdnů je samozřejmě již zmíněný Samsung Galaxy Z Flip6, který je levnější a přitom vybavenější.

Samsung Galaxy Z Flip6Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Z Flip6

Rozměry85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GBne
Akumulátor4 000 mAh

Velkým konkurentem bude Motorola Razr 60, která má větší baterii i nepatrně rozměrnější venkovní displej, který má již v základu bohatší využití. Někomu učaruje i její originálnější vzhled společně s lepší ergonomií. Zásadní může být i cena nižší o několik tisíc korun. Neméně zajímavá je pak loňská Motorola Razr 50 Ultra s opravdu velkým vnějším displejem i vyšším výkonem.

Motorola Razr 60Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Motorola Razr 60

Rozměry88,1 × 74 × 15,9 mm, 188 g
DisplejPOLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorMediaTek Dimensity 7400X,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor4 500 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

samsung-galaxy-z-flip7-fe
Klady
  • bytelná konstrukce
  • zvýšená odolnost IP48
  • kvalitní ohebný panel
  • příslib příznivé ceny do budoucna
Zápory
  • zbytečně slabší hardware
  • v základu jen 128GB paměť
  • komplikovaný postup používání aplikací na venkovním displeji
  • slabší výdrž
  • pomalé nabíjení
  • ultraširokoúhlý fotoaparát bez automatického ostření
, ,
