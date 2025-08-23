Ohlížíme se za ročními zkušenostmi se Samsungem Galaxy Z Flip6? Kdepak, máme v ruce letošní novinku Galaxy Z Flip 7 FE, která je vzhledově (a na následujících řádcích si ukážeme, že i výbavou) takřka identická. Proč ji Samsung vlastně uvedl a má šanci na úspěch? Nebo se vyplatí pořídit si starší model z loňského roku?
|Konstrukce
|85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: ano
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|4 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|červenec 2025, 24 999 Kč
Obsah balení: kabel musí stačit
V balení tradičně najdeme již jen samotný telefon a také USB-C/USB-C kabel. Na nic dalšího se nedostalo, zapomeňte na nabíjecí adaptér nebo pouzdro.
- chudší balení
Konstrukční zpracování: déjà vu
Samsung Galaxy Z Flip7 FE na první pohled takřka nemáte šanci rozeznat od Galaxy Z Flip6. Jedno vodítko však Samsung přeci jen ponechal. Zadní strana v bílé či černé variantě je totiž lesklá, loni byla matná. Oba modely tak od sebe lze poznat. Jiná cesta bez podrobného zkoumání vlastně není. Samsung tak vsadil ve velkém na recyklaci, a to nikoliv poprvé, neboť Galaxy Z Flip6 je skoro k nerozeznání od Galaxy Z Flip5.
Zachována zůstala hliníková konstrukce, stejné jsou rozměry a hmotnost. To ale mimochodem znamená vzájemnou kompatibilitu v oblasti příslušenství. Současně je také třeba připomenout, že v zavřeném stavu je mobil kompaktní a snadno se vejde třeba do kapsy. Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost IP48, mobilu tak nevadí voda a větší prachové částice. Zbývá mi ještě pochválit spolehlivou čtečku otisků prstů na pravém boku i bezproblémově fungující kolébku ovládání hlasitosti. Tyto prvky jsou přitom v ideální výšce v zavřeném i rozevřeném stavu. Esteticky líbivé je rovněž rozmístění zdířek mikrofonů, USB-C a výdechu reproduktoru na spodní straně.
Kvalita zpracování je příkladná, pant působí bytelně, nemá žádnou vůli a otevírá se pohodlně s ideální zpětnou vazbou a odporem. Drobná výtka směřuje jen k několika ostrým místům, která při nešikovném uchopení telefonu tlačí do dlaně. Jde však o něco, co Galaxy Z Flip7 FE zdědil po předchůdcích.
- nadále líbivý design
- příjemné rozměry
- svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů
- vzhledově beze změny od starších modelů
- zbytečné nasazení lesklých povrchů
Displej: opakující se problémy
Bez jakékoliv změny zůstaly displeje. Venku jde tak o dnes už spíše menší 3,4" AMOLED panel s 60 Hz, který nevyužívá celý prostor a například zcela neobtéká fotoaparáty, což je škoda. Snad ještě větší škodou však je, že prostředí venkovního displeje je stále trestuhodně nevyužité. Běžným způsobem totiž, až na pár výjimek, žádné aplikace nespustíte. Nadále musíte instalovat utilitu Good Lock a následně miniaplikaci MultiStar. Následně už na vnější obrazovce otevřete v podstatě jakoukoliv aplikaci. Nejde však o jednoduchý způsob a Samsung by na tom mohl zapracovat.
Vnitřnímu displeji již naopak není moc co vytýkat. Uvnitř je tak léty osvědčený 6,7" AMOLED panel, jehož ohyb není nikterak výrazný, ale samozřejmě tam je. Když budete chtít, uvidíte ho a při přejetí i ucítíte. Na displeji je samozřejmě ochranná fólie, kterou rozhodně sami nikdy nesundávejte.
- celkově kvalitní AMOLED panely
- využití vnějšího displeje je komplikované
Zvuk: standardní
Galaxy Z Flip7 FE disponuje dvojicí hlasitých reproduktorů. Těšit se tak můžete na slušný stereo efekt i dostačující hlasitost. Poslech hudby skrze sluchátka je nejlepší realizovat bezdrátově.
- slušné hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: Samsung šetřil
Výraznou odlišnost nacházíme pod kapotou. Zatímco loňský Galaxy Z Flip6 nabízel špičkový Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Z Flip 7 FE se musí spokojit s Exynosem 2400, který má výkonu méně a zaostává zejména v grafickém výkonu. Pokud jde o zahřívání, setkáte se s ním. Zejména zadní strana je brzy teplá, ale při všedních činnostech nijak výrazně. Úspory se dotkly též operační paměti, která má pouze 8 GB, což znamená, že na pozadí mobil udrží o něco méně aplikací. Při běžné práci, pokud nejste extra nároční, to však nijak zvlášť nepocítíte. Kromě námi testované 256GB varianty existuje ještě menší 128GB verze, naopak na 512 GB se již nedostalo. Po prvním zapnutí zbývá zhruba 206 GB pro vaše data.
- slabší procesor
- jen 8GB RAM
- v základu pouze 128GB paměť
Výdrž baterie: zázraky neočekávejte
Beze změny je výdrž, nadále je k dispozici pouze 4 000mAh baterie. Ta zajistí zhruba jednodenní výdrž při běžném používání. Například hraní her či náročnější aplikace dokáží baterii vysát výrazněji rychleji. Nabíjení je možné 25 W, což znamená hodinu a 45 minut na nabíječce. Bezdrátové nabíjení nechybí (ani reverzní 4,5 W), ale je ještě o něco pomalejší (15 W).
- podpora bezdrátového nabíjení
- dlouhé nabíjení
Konektivita: nic nechybí
Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dokonalosti tak u mobilů Samsung chybí jen funkce UWB.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: výhody zachovány
Na zadní straně je osvědčený 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací a starší 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, bohužel bez automatického ostření. Oba snímače však produkují obstojné snímky ve dne i v noci, nejde ale o špičkové výkony. Potěší však věrné barvy a dostatečná ostrost. Je ale nutné telefon porovnávat například s mobily vyšší střední třídy. Vlajkové lodě zpravidla fotí lépe.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.7
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/3,2"
|1/3,0"
|Označení senzoru
|Samsung ISOCELL GN3
|Samsung ISOCELL 3LU
|Samsung ISOCELL 3J1
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|1,22 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23 mm
|13 mm (123˚)
|23 mm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|fixní
|fixní
Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K s 60 snímky za vteřinu. Výsledné záběry vypadají příjemně plynule i detailně.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE (testovací video) – 4K, 60 FPS
Nechybí ani 10megapixelová selfie kamerka v průstřelu ohebného displeje, avšak tu budete využívat málokdy. Fotit selfie lze totiž i v zavřeném stavu hlavními fotoaparáty skrze venkovní displej.
- fajn hlavní fotoaparát
- solidní kvalita videa
- slabší ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření
Software: to nejnovější možné
Prostředí je plusem. Samsung totiž rovnou nasadil nejnovější Android 16 s nadstavbou One UI 8.0, která se však při běžném používání nijak neliší od One UI 7.0. Systém je svižný na vnějším i vnitřním displeji, optimalizace se Samsungu povedla. Počítat můžete i s dlouhou 7letou podporou. Oceníte, že cokoliv rozpracujete na vnějším displeji, se zobrazí na vnitřním, jakmile mobil otevřete. K dokonalosti tak bude některým chybět DeX, který je jinak součástí všech modelů řady Galaxy S i Galaxy Z Fold.
- nejnovější Android 16
- garance 7leté softwarové podpory
- povedená nadstavba
- stále neumí DeX
Zhodnocení
Galaxy Z Flip 7 FE bude v nabídce Samsungu plnit roli nejdostupnějšího ohebného zařízení. Nabízí osvědčenou konstrukci, dobře fungující systém, slušné fotoaparáty a dostatečný výkon pro uživatele, kteří nejsou extrémně nároční. Vytýkat mu můžeme zejména krkolomný přístup k aplikacím na venkovním displeji, menší operační paměť a slabší výdrž. Už krátce po uvedení na trh jeho cena padá a nyní se dostala pod 23 tisíc korun, respektive na 24,5 tisíc korun v případě námi testované 256GB verze. Navíc lze čekat i další pokles ceny.
Otázkou zůstává, zda vybrat Galaxy Z Flip7 FE, nebo Galaxy Z Flip6. Dle našich předpokladů Samsung loňský model okamžitě doprodal a poslední kusy najdete v některých obchodech. Aktuálně je v posledním výprodeji Galaxy Z Flip6 dokonce levnější a díky lepší výbavě se jednoznačně vyplatí více.
Konkurence
Hlavní konkurencí na pár týdnů je samozřejmě již zmíněný Samsung Galaxy Z Flip6, který je levnější a přitom vybavenější.
Samsung Galaxy Z Flip6
|Rozměry
|85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Velkým konkurentem bude Motorola Razr 60, která má větší baterii i nepatrně rozměrnější venkovní displej, který má již v základu bohatší využití. Někomu učaruje i její originálnější vzhled společně s lepší ergonomií. Zásadní může být i cena nižší o několik tisíc korun. Neméně zajímavá je pak loňská Motorola Razr 50 Ultra s opravdu velkým vnějším displejem i vyšším výkonem.
Motorola Razr 60
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,9 mm, 188 g
|Displej
|POLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400X,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz