Fairphone 2 rekordmanem! Chlubí se nejdelší softwarovou podporou v říši Androidu

Nizozemská společnost Fairphone vyrábějící „udržitelné“ smartphony stejného názvu se může pochlubit ve světě telefonů využívajících Android extrémně dlouhou softwarovou podporou. Fairphone, na jehož stránkách fairphone.com momentálně probíhá originální slevová akce Black Friday s 0% slevou, aktualizuje začátkem příštího roku šest let starý Fairphone 2 na Android 10. Fairphone 2 představený v roce 2015 se dočká (minimálně) sedmileté softwarové podpory, a stane se tak úplně prvním smartphonem s Androidem a takto dlouhou podporou od výrobce, a to i přestože je nejaktuálnějším OS s logem zeleného robůtka již Android 12.

Our 6-yr-old Fairphone 2 is being upgraded to Android 10. That’s 7 years of software support! An industry first for an Android device! 🙌 Together with the open source community we built the operating system. Proving it is possible to put sustainability at the heart of tech. 🌿 pic.twitter.com/TuUjJWTi5J