Mobil z roku 2019 dostává Android 13 a výrobce nečekaně slíbil ho podporovat 7 let

Ačkoli je Fairphone považován za nejférovějšího výrobce mobilních telefonů na světě, a to právem, asi málokdo čekal při debutu v roce 2019, že se telefon vydaný s Androidem 9 dočká podpory ještě za dlouhých 7 let a možná dostane až Android 17! Ovšem je tomu tak, jak se můžete přesvědčit v oficiálním vyjádření společnosti na Twitteru, na které nás upozornila gsmarena.com.

We aim to support Fairphone 3 for at least 5 years after launch 📱, providing software updates until the end of August 2024. But since longevity is one of our core values, we aim for 2 extra years of support, taking us to 2026! 🌿