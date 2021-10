Facebook vysvětluje, co stálo za výpadkem. Lidé se nemohli dostat do kanceláří

Facebook zveřejnil předběžnou analýzu výpadku, který 4. října vyřadil největší sociální síť na 6 hodin z provozu. Vedle toho přestaly fungovat i další služby, jako je Instagram nebo Whatsapp.

Podle prvních informací nešlo o útok a nebyla při něm ohrožena uživatelská data. Šlo o chybu v konfiguraci, která se začala kaskádovitě šířit. Jednotlivá datacentra tak ztratila schopnost vzájemně komunikovat. Celá komunikační struktura se následně rozpadla.

Facebook employees can’t enter the headquarters because their badges don’t work, and those already inside can’t enter various rooms because access is linked through the IoT (Internet of Things) and so goes through the same DNS routes that no longer exist:#FacebookDown pic.twitter.com/8hAea9ZG4l