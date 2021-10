Nefunguje vám Facebook, Instagram nebo WhatsApp? Nejste v tom sami

Správci sociálních sítí spadajících do portfolia Marka Zuckerberga v současnosti zažívají perné chvíle. Momentálně totiž nefunguje Facebook, Messenger, Instagram ani WhatsApp, za což se správci platforem již oficiálně omluvili a využili k tomu (tak trochu úsměvně) konkurenční Twitter. V tuto chvíli není jasné, kdy přesně dojde k opětovnému zprovoznění. O vývoji vás budeme i dále informovat na mobilenet.cz.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.