Facebook pomůže Afgháncům rychleji uzamknout své účty

Světová média už několikátý den plní záběry z Afghánistánu, kde vládu převzalo hnutí Tálibán. Skloňují se hlavně obavy o osud spolupracovníků koaličních vojsk, ale v bezpečí nejsou ani řadoví obyvatelé, zvláště pak ženy. Pro ty platí v islámském prostředí hodně přísná a specifická pravidla, která označují za vážný prohřešek i činy, které v naší kultuře považujeme za zcela samozřejmé.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn