Evropa miluje iPhone, ale budoucnost smartphonů není podle expertů bez mráčků

Evropský trh se smartphony uzavřel rok 2025 růstem. Podle dat nezávislé analytické společnosti Counterpoint Research se v posledním čtvrtletí roku prodalo o 2 % více zařízení než ve stejném období roku 2024. Spokojené mohou být zejména společnosti Apple, Samsung a Honor, zatímco Xiaomi čelilo poklesu.
Apple si každopádně upevnil vedoucí pozici díky popularitě řady iPhone 17, které byly mimořádně úspěšné zejména ve východní Evropě. Samsung pak vyšel z meziročního srovnání dobře zejména díky slabšímu čtvrtletí roku 2024. Honor pak pokračoval v růstu a zaznamenal 18 % nárůst dodávek oproti loňsku, zejména v západní Evropě. Naopak Xiaomi zaznamenalo 6 % pokles vlivem slabší odezvy na novou řadu 15T, úspěšné toto období ale nebylo ani pro další čínské značky jako Oppo, Realme a OnePlus.
„Navzdory pokračujícím makroekonomickým tlakům v celé Evropě byl rok 2025 pro prodeje smartphonů poměrně slušný a skončil relativně silně. Firmy Apple i Samsung zaznamenaly dobrý růst, zatímco společnosti Honor, Motorola a Google pokračovaly ve své expanzi v regionu. Pozitivní zprávy zde však končí. Na obzoru se rýsují problémy – očekává se, že růst cen pamětí povede k výraznému propadu v roce 2026. Největší výzvy čekají levnější segmenty, ale celkové dodávky smartphonů v příštích čtvrtletích i tak utrpí výrazný meziroční pokles,“ okomentoval výsledky Jan Stryjak, zástupce ředitele ve společnosti Counterpoint Research.