Samsung stále roste, dopředu se ale dere štika jménem Transsion

Globální trh s chytrými telefony pokračuje v zotavení. Podle dat agentury IDC vzrostly ve třetím čtvrtletí 2025 dodávky smartphonů o 2,6 % meziročně na 322,7 milionů kusů. „Výrobci zvládli kombinovat špičkové technologie s novými způsoby financování a výkupními programy, díky čemuž se upgrade stal pro zákazníky téměř samozřejmostí,“ uvedla Nabila Popal, ředitelka výzkumu IDC.
Nejlépe si vedly značky Samsung a Apple, které díky novým vlajkovým modelům zaznamenaly rekordní výsledky. Samsung si polepšil o 6,3 % na 61,4 milionů dodaných kusů a upevnil si první pozici. Apple byl druhý s 58,6 miliony kusů (+2,9 %), přičemž poptávka po nové řadě iPhone 17 překonala loňské předobjednávky.
Silný růst hlásí ale hlásí také Transsion (+13,6 %), jenž vlastní značky jako Tecno či Infinix a nadále dominuje v Africe. Dařilo se také Vivu (+6,9 %), jež též posiluje svou pozici na rozvojových trzích. Xiaomi si pak udrželo stabilní pozici díky sériím Redmi Note a Poco, zejména v Evropě a Latinské Americe.
|Pořadí
|Společnost
|Dodávky 3Q25 (mil. ks)
|Podíl 3Q25
|Dodávky 3Q24 (mil. ks)
|Podíl 3Q24
|Meziroční změna
|1
|Samsung
|61,4
|19,0 %
|57,7
|18,4 %
|+6,3 %
|2
|Apple
|58,6
|18,2 %
|57,0
|18,1 %
|+2,9 %
|3
|Xiaomi
|43,5
|13,5 %
|42,8
|13,6 %
|+1,8 %
|4
|Transsion
|29,2
|9,0 %
|25,7
|8,2 %
|+13,6 %
|5
|vivo
|28,8
|8,9 %
|27,0
|8,6 %
|+6,9 %
|–
|Ostatní
|101,2
|31,4 %
|104,5
|33,2 %
|−3,2 %
|Celkem
|322,7
|100 %
|314,6
|100 %
|+2,6 %
IDC očekává, že pozitivní trend vydrží i do závěru roku. „Zrychlená poptávka po AI telefonech a agresivní cenové akce by měly zajistit silný finiš roku 2025,“ dodal Anthony Scarsella z jedné z nejuznávanějších globálních analytických a výzkumných společností v oblasti informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky.