Samsung stále roste, dopředu se ale dere štika jménem Transsion

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Podle IDC vzrostly celosvětové dodávky smartphonů ve třetím čtvrtletí 2025 o 2,6 % na 322,7 milionů kusů
  • Společnosti Apple i Samsung zaznamenaly nejlepší výsledky v historii letních čtvrtletí, silně rostly i značky Transsion a Vivo

Globální trh s chytrými telefony pokračuje v zotavení. Podle dat agentury IDC vzrostly ve třetím čtvrtletí 2025 dodávky smartphonů o 2,6 % meziročně na 322,7 milionů kusů. „Výrobci zvládli kombinovat špičkové technologie s novými způsoby financování a výkupními programy, díky čemuž se upgrade stal pro zákazníky téměř samozřejmostí,“ uvedla Nabila Popal, ředitelka výzkumu IDC.

Nejlépe si vedly značky Samsung a Apple, které díky novým vlajkovým modelům zaznamenaly rekordní výsledky. Samsung si polepšil o 6,3 % na 61,4 milionů dodaných kusů a upevnil si první pozici. Apple byl druhý s 58,6 miliony kusů (+2,9 %), přičemž poptávka po nové řadě iPhone 17 překonala loňské předobjednávky.

Silný růst hlásí ale hlásí také Transsion (+13,6 %), jenž vlastní značky jako Tecno či Infinix a nadále dominuje v Africe. Dařilo se také Vivu (+6,9 %), jež též posiluje svou pozici na rozvojových trzích. Xiaomi si pak udrželo stabilní pozici díky sériím Redmi Note a Poco, zejména v Evropě a Latinské Americe.

Pořadí Společnost Dodávky 3Q25 (mil. ks) Podíl 3Q25 Dodávky 3Q24 (mil. ks) Podíl 3Q24 Meziroční změna
1Samsung61,419,0 %57,718,4 %+6,3 %
2Apple58,618,2 %57,018,1 %+2,9 %
3Xiaomi43,513,5 %42,813,6 %+1,8 %
4Transsion29,29,0 %25,78,2 %+13,6 %
5vivo28,88,9 %27,08,6 %+6,9 %
Ostatní101,231,4 %104,533,2 %−3,2 %
Celkem322,7100 %314,6100 %+2,6 %

IDC očekává, že pozitivní trend vydrží i do závěru roku. „Zrychlená poptávka po AI telefonech a agresivní cenové akce by měly zajistit silný finiš roku 2025,“ dodal Anthony Scarsella z jedné z nejuznávanějších globálních analytických a výzkumných společností v oblasti informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky.

