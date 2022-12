Epic Games dostal obří pokutu za porušování dětských práv

Táhlý spor mezi společností Apple a Epic Games, která musela stáhnout populární hru Fortnite z virtuálního obchodu AppStore, zdá se stále nemá konce, navíc byla nyní Epic Games uložena obří pokuta. Americké úřady se rozhodly udělit tučnou pokutu za porušení práv souvisejících s ochranou dětí a mladistvých.

Konkrétně se jedná o to, že Fortnite má standardně nastavenou možnost propojení účtů dětských/mladistvých uživatelů s účty dospělých jedinců skrze hlasový chat v rámci herního utkání. To je však již považováno za porušení legislativy. Epic Games navíc rovněž sbíral data o dětských hráčích bez výslovného svolení rodičů, uvádí ftc.gov, za což zaplatí 275 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 6,3 miliard korun) a dalších 245 milionů dolarů (5,6 miliard korun) musí vyplatit jako náhradu uživatelům za zpřístupnění nakupování herních předmětů bez řádné autorizace, dodává 9to5mac.com.

Epic signed a settlement with the FTC covering their concerns with Fortnite item shop features, refunds, and parental permissions.



Here's detail on how we've been evolving Fortnite since 2017, as well as thoughts all game developers should consider.https://t.co/mb4w3NHas3