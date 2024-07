Fortnite opouští Galaxy Store, ale míří do dalších mobilních obchodů

Epic Games vydalo tiskovou zprávu, v níž shrnuje několik novinek. Tou hlavní je skutečnost, že se Fortnite již brzy vrátí na iOS v Evropské unii. U toho firma dodává, že v obchodě Epic Games Store poskytne vývojářům skvělé podmínky v podobě pouze 12% poplatku za platby, které zpracovává Epic Games, v případě plateb skrze třetí stranu se pak nebude platit žádný poplatek.

