Netflix naděluje svým předplatitelům 7 nových her, mezi nimi i Stranger Things

Společnost Netflix investuje nejen do produkce nových seriálů a filmů, ale také mobilních her, které si mohou předplatitelé služby bezplatně zahrát. Nově portfólium rozšířila celkem o sedm titulů, které budou dostupné v aplikaci pro Android i iOS. Konkrétně se podle netflix.com jedná o Skies of Chaos, Flutter Butterflies, Stranger Things: Puzzle Tales, Country Friends, Cats & Soup, Reign: Three Kingdoms a Hello Kitty Happiness Parade. Všechny zmíněné hry jsou jakousi doplňkovou službou pro předplatitele Netflixu a neobsahují reklamy ani nabídky herních dokoupitelných předmětů apod.