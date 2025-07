Dvojitě skládaný Galaxy G Fold? Samsung ho už má kompletně připravený

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jihokorejský Samsung včera představil novou generaci skládacích zařízeních, kdy jsme se dočkali hned tří nových modelů. Mezi nimi však nefiguroval žádný mobil s dvakrát složeným displejem. Takový produkt je prozatím stále vzácností. V omezené nabídce ho má například Huawei, avšak prodej je situován jen na několik trhů. Samsung podobné zařízení vyvíjí, nepřímo to potvrdil v lednu, kdy naznačil podobu mobilu během prezentace.

Následně se však po takovém zařízení slehla zem a Samsung jej nijak nezmínil ani během včerejší tiskové konference. Zajímavé informace se ale povedly získat serveru Android Authority (viz androidauthority.com). Nejmenovaný vedoucí pracovník Samsungu totiž uvedl, že dvojitě skládaný model už má Samsung nějakou dobu připravený, a to včetně designu. Jinými slovy by ho Samsung možná mohl kdykoliv představit, avšak dle slov onoho pracovníka jihokorejský výrobce řeší, zda je o takový druh mobilu mezi uživateli zájem. Z tohoto důvodu je nejasné, kdy a zda vůbec bude takový mobil ze strany Samsungu v brzké době uveden.

Možná podoba Samsungu Galaxy G Fold

Doplňující spekulace zveřejnil opět server Android Authority, kdy vidíme i pravděpodobný vzhled s typickým designem modulu s fotoaparáty. Hovoří se, že jméno modelu by mělo být Galaxy G Fold. Dvakrát složitelný displej má mít úhlopříčku 10", osazen procesorem Snapdragon 8 Elite a vybaven sestavou fotoaparátů podobnou modelu Fold7. Tedy hlavní 200megapixelový snímač, 10megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného zoomu a 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Vše doplní čelní kamerka s 10 megapixely umístěná v průstřelu displeje.

Pakliže vedení Samsungu usoudí, že má dostatečnou zpětnou vazbu a zájem ze strany zákazníků o Galaxy G Fold je, uvede jej na trh. Je zde však předpoklad, že nejprve dostane prostor na vybraných trzích. V případě ceny se hovoří o v přepočtu zhruba 75 tisících korunách s daní, což je cena vysoká, avšak zcela očekávatelná, neboť současný Galaxy Z Fold7 ve vrcholné verzi stojí přes 60 tisíc korun.