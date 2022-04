Duel: Samsung Galaxy S21 FE vs. Realme GT 2 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V jedné ruce držíme spolehlivost samu v podobě Samsungu Galaxy S21 FE, který přináší osvědčený mix výbavy, kde by žádnému náročnému uživateli nemělo nic chybět. Vyzyvatelem je ve druhé truce třímané Realme GT 2 Pro, stále tak trochu nováček, který se však nebojí střetnout s velikánem. Jak to vše dopadne? V našem srovnání může rozhodnout zásadní přešlap, ale i maličkost.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh 17 902 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme GT 2 Pro 256+12 GB Rozměry 163,2 × 74,7 × 8,2 mm , 199 g Displej Super AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:33 hodin 19 988 Kč

Samsung Galaxy S21 FE vs. Realme GT 2 Pro – duel

Tabulkové porovnání

Samsung Galaxy S21 FE Realme GT 2 Pro rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm 163,2 × 74,7 × 8,2 mm Hmotnost 177 gramů 199 gramů Displej AMOLED, 6,4", 120 Hz, 411 PPI AMOLED, 6,7", 120 Hz, 526 PPI Zvýšená odolnost IP68 ne Stereo reproduktory ano ano Procesor Snapdragon 888 (5 nm) Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Operační paměť 6 / 8 GB 12 GB Interní paměť 128 / 256 GB 256 GB Paměťové karty ne ne Hlavní fotoaparát 12 Mpx, f/1.8; 1/1,76", OIS 50 Mpx, f/1.8; 1/1,56", OIS Ultraširokoúhlý foto. 12 Mpx, f/2.2 50 Mpx, f/2.2 Teleobjektiv 8 MPx, f/2.4, 3× zoom, OIS ne Mikroskopický foto. ne 3 Mpx, f/3.3, 40× zvětšení Čelní fotoaparát 32 Mpx, f/2.2 32 Mpx, f/2.4 Záznam videa 4K, 60 FPS 8K, 24 FPS Operační systém Android 12 Android 12 Desktopový režim DeX ne Baterie 4 500 mAh 5 000 mAh Nabíjení 25 W 65 W Bezdrátové nabíjení 15 W ne Cena od 18 999 Kč 19 999 Kč

Vzhled a zpracování

Oba mobily razí úplně jinou cestu vzhledu a nemusíte se bát, že byste je od sebe bezpečně nerozpoznali. Samsung preferuje oblejší tvary a hladká plastová záda v kombinaci s kovovým rámečkem. Oproti tomu Realme se snaží upoutat pozornost a volí vzhledově specifickou zadní stranu na pohled i dotyk připomínající papír. Vzhledová stránka je vždy velmi subjektivní, ale větší míru originality nelze upřít Realme.

Co již hodnotit naopak lze, je kvalita zpracování a zde si na první pohled nemají dnešní konkurenti co závidět. Robustnost konstrukce je příkladná. Pokud ale budeme přísní, pochválíme Realme za to, že nepřitahuje otisky prstů. Pro Realme však přichází první větší pohroma v podobě chybějící certifikace odolnosti – voda i prach jsou pro něj potencionálním nepřítelem. Naopak Samsung je v tomto ohledu připraven a voda ani prach jej nerozhází.

Ačkoliv je Realme větším telefonem, a to primárně na výšku, drží se nám v ruce pohodlněji. Ergonomie je jednoduše lepší, pravděpodobně díky pro dlaň lépe tvarovaným bokům. Na druhou stranu, displej Samsungu o něco lépe obsloužíte, neboť není tak velký a vysoký. Pokud jste zvyklí ovládat smartphone na stole, proklínat budete oba, vystupující moduly fotoaparátů jsou jednoduše překážkou a telefony se kývají.

Po první části získává bod Samsung, především za zvýšenou odolnost, která by v této kategorii měla být naprostou samozřejmostí.

Aktuální stav: 1:0

Displeje

V případě displeje by měl mít Samsung vyhráno se svým 6,4palcovým AMOLED panelem a 120Hz obnovovací frekvencí. Jenže Realme je tentokrát připraveno zatraceně dobře. Má ještě větší 6,7palcový AMOLED zobrazovač, dokonce s vyšším 2K rozlišením. Je však třeba přiznat, že při běžném používání si nižšího rozlišení u Samsungu nevšimnete. Zásadnější je, že Realme má dynamickou obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz, to Samsung neumí, u něj si můžete vybrat jen 60 Hz, nebo 120 Hz. Jelikož jas obou telefonů je dostatečný i na ostrém slunci a ochrana je svěřena do rukou Gorilla Glass Victus, není pochyb, že tentokrát zaválelo spíše Realme.

Oba soupeři mají přímo v displeji fotoaparáty ve formě průstřelu, každý trochu jinde, ale oba co možná nejmenší, ruší tedy v rámci možností minimálně. Zastavme se ještě u čtečky otisků prstů, oba modely mají optickou variantu, ale zatímco Samsung ji má poměrně nízko, Realme mnohem lépe výše od spodního okraje. Možná i to hraje roli v tom, že se Realme podaří mnohem častěji odemknout na první dobrou.

Skóre se ziskem bodu pro Realme vyrovnává. Čínský reprezentant si svůj první bod připisuje za jemnější rozlišení, lépe řešenou obnovovací frekvenci i čtečku otisků prstů.

Aktuální stav: 1:1

Zvuk

Zvukově si telefony nemají co závidět, oba mají dostatečně hlasité stereo reproduktory, oběma chybí 3,5mm jack, avšak to už dnes asi nikoho nepřekvapí a ani my to nebudeme dlouze rozpitvávat.

Body tentokrát pro vyrovnanost výkonu udělovány nebudou.

Aktuální stav: 1:1

Výdrž a nabíjení

Výdrž je vždy ostře sledovaná a Realme hraje do karet vyšší kapacita baterie. Navzdory většímu displeji skutečně vydrží déle, kdy po 12 hodinách středně náročného používání mívá Samsung kolem 25 % baterie, tak Realme takřka 40 %. Je však nasnadě, že nabíjení každý večer se vyhnete málokdy u obou. A zde startuje 65W nabíjení od Realme, které dočerpá 5 000mAh baterii za necelých 40 minut. Za stejnou dobu to Samsung zvládne na zhruba 55 %, což je výrazný rozdíl. Samsung se sice dokáže vrátit do hry bezdrátovým nabíjením, ale lepší výdrž a rychlé klasické nabíjení je důležitější.

V další části Samsung podcenil význam rychlého nabíjení i výdrže. Bod si po zásluze vybojovalo Realme a prvně se v dnešním duelu ujímá vedení.

Aktuální stav: 1:2

Výkon a paměť

Rozjeté Realme je k nezastavení, což stvrzuje dechberoucím výkonem. Na Snapdragon 8 Gen 1 nemá Samsung odpověď. Je jasné, že srovnání výkonu dopadne pro Snapdragon 888 nelichotivě. Rozdíl zhruba 200 tisíc bodů v benchamarku není zanedbatelný. Na druhou stranu, je třeba dodat, že na náročné hry se hodí oba telefony, výkonu je dost. Realme nenechává nic náhodě a drtí Samsung i paměťmi – má 12GB RAM, což je dvakrát tolik, a stejný rozdíl shledáme u 256GB úložiště. Z tohoto důvodu ještě více zamrzí u Samsungu absence slotu na paměťovku, byť chybí i u Realme. U Samsungu sice můžete sáhnout po variantě s 256GB pamětí a 8GB RAM, avšak cenově se již dostanete nad Realme a nad hranici 20 tisíc korun.

Benchmark AnTuTu

Další kolo, další bod pro Realme. Jeho další silná disciplína ukazuje, že mu na výkonu záleží. Chválíme tak za větší interní paměť, kterou Samsung sice nabídne, ale až za příplatek. Realme svému jihokorejskému soupeři utíká již o dva body.

Aktuální stav: 1:3

Prostředí

Prostředí si každý výrobce řeší po svém, ale nelze se ubránit dojmu, že se Realme lehce inspirovalo a v novém Realme UI 3.0 se snaží nastavení zpřístupnit ovládání jednou rukou po vzoru Samsungu. Jihokorejci však přeci jen přehlednější prostředí. Také optimalizace se zdá u Galaxy S21 FE nepatrně lepší. Dodejme, že v obou případech hledíme na Android 12, avšak Samsung má novější (březnové) bezpečnostní záplaty.

Prostředí Samsungu Galaxy S21 FE

Prostředí Realme GT 2 Pro

V případě prostředí Samsung dle očekávání koriguje bodový stav a snižuje ztrátu na pouhý jeden bod. Zasloužil si to za přehlednější prostředí, aktuální bezpečnostní záplaty a především díky garanci 4 let hlavních aktualizací, zatímco Realme uživatelům v tomto ohledu nic neslibuje.

Aktuální stav: 2:3

Desktopový režim

Oblibu si v posledních letech získává možnost vytvořit z mobilního telefonu takřka klasický počítač, a to často jen za pomoci kabelu a monitoru, případně zcela bezdrátově. Samsung patří v tomto ohledu mezi průkopníky a jeho režim DeX nabízí spoustu možností. Velmi snadno získáte přehlednou plochu i dostatek aplikací schopných pracovat na velkém monitoru. Na cestách tak můžete pohodlněji prohlížet internet či pracovat v kancelářských dokumentech MS Office. Netřeba asi dodávat, že s touto vymožeností si Galaxy S21 FE perfektně rozumí a přináší svým uživatelům přidanou hodnotu, která se může hodit. Nehledě na to, že bychom ji u telefonu s cenou blížící se 20 tisícům korun očekávali. Překvapením tak je, že Realme na tento útok Samsung nemá vůbec žádnou odpověď, navzdory tomu, že obdobné funkce mívají mnohem levnější telefony, například od Motoroly.

Uplynulé kolo skončilo dříve, než začalo. I to se někdy stává, když jeden z účastníků srovnání jaksi není patřičně vybaven. Samsung bere bod, vyrovnává a srovnání vlastně začíná od nuly.

Aktuální stav: 3:3

Fotoaparáty

Velké boje se rozhoří kolem fotoaparátů. Realme se sice ohání vysokými čísly, jenže kde je teleobjektiv? Přibližovat scénu bez ztráty kvality zvládá jen Samsung, a to trojnásobně a s optickou stabilizací obrazu. Hlavní snímače mají v případě Realme 50 megapixelů, u Samsungu „jen“ 12. Světelnost je shodná, stabilizace nechybí ani jednomu. Samsung však má snímky přeci jen kontrastnější. Lepší ostrost se pak projevuje u ultraširokoúhlých objektivů, kde navíc Samsung těží z širšího záběru. Samsungu se obecně daří i na poli záznamu videa, kdy jsou výsledné záběry plynulejší a zvuk na poslech příjemnější. Ano, Realme na rozdíl od Samsungu umí 8K video, ale věřte, že není o co stát. Realme se snaží kontrovat přinejmenším zajímavým mikroskopickým objektivem, avšak ten již nic moc nezachrání.

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Huawei P40, druhý pak Huawei P30 (posuvník umístěn vlevo).

O kvalitu seflíček se obávat nemusíte. Čelní kamerky sice zázraky neumí, ale vysoké 32megapixelové rozlišení u obou zaručí dostatečně kvalitní výsledky pro sociální sítě.

Samsung fotoaparáty prostě umí. Ačkoliv rozdíl není tak propastný, výsledné fotografie vypadají z Galaxy S21 FE lépe. Bod si však Samsung zasluhuje za ultraširokoúhlý objektiv s větším záběrem a především za teleobjektiv, který Realme nenabízí, což je s ohledem na jeho cenu zarážející.

Aktuální stav: 4:3

Vyhodnocení

Náš duel pomalu dospěl ke svému závěru. Jak můžete vidět, jednoznačný vývoj rozhodně neměl. Samsung Galaxy S21 FE je telefonem, který se vám snaží nabídnout takřka vše, což je s ohledem na cenu 19 tisíc korun jistě vítané a my musíme souhlasit, že vám ve výbavě bude chybět zřejmě máloco. Nejvíce to budou zřejmě paměťovky. Realme má svou taktiku a s GT 2 Pro pokračuje v tom, co mu jde nejlépe. Ukazovat pomyslné svaly v podobě nejvýkonnějšího procesoru, rychlého nabíjení a kvalitního displeje, přičemž tentokrát se vše zabalilo do skutečně povedeného těla. Na druhou stranu, Realme už neřeší některé moderní funkce (třeba bezdrátové nabíjení) a dokáže nechat uživatele na holičkách (například chybějící odolností). Jenže vás jistě zajímá, který z telefonů je lepší? Který zvolit a získat to nejlepší?

Jednoduchá odpověď není. Pokud oceníte opravdu maximální výkon a minimální čas strávený na nabíječce, berte Realme GT 2 Pro. Pakliže vám nevadí delší nabíjení a výsledky benchmarků vás nechávají chladnými, stočí se váš výběr k Samsungu, který vás navíc odmění nižší cenou o tisíc korun, odolností, bezdrátovým nabíjením a celkově funkční nabídkou, která se snaží neznat slovo kompromis a umí nabídnout i něco navíc, například v podobě režimu DeX. Právě díky rozumněji vyvážené výbavě jej proto považujeme za vítěze dnešního srovnání, ačkoliv rozhodně povedené Realme GT 2 Pro neporazil rozdílem třídy.

Finální skóre: 4:3

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz