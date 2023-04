Fanouškovská edice Galaxy S23 FE by mohla být levnější než Galaxy S21 FE

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung Galaxy S21 FE (FE jako fanouškovská edice) představoval ve své době velmi zajímavou nabídku, neboť za cenu startující na 18 999 Kč (za variantu 6+128 GB, provedení 8+256 GB vyšlo na 20 999 Kč) nabízel 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, Snapdragon 888 nebo třeba bezdrátové nabíjení o výkonu až 15 W i 120Hz AMOLED displej s maximálním jasem až 1 200 nitů. Některé tak mírně překvapilo rozhodnutí výrobce loňskou Galaxy S22 FE zcela opomenout, ovšem to by se letos mělo změnit.

Samsung Galaxy S21 FE – videorecenze

Podle informací m.mk.co.kr, na který odkazuje sammobile.com, bychom se totiž letos nejenže měli S23 FE dočkat, ale dokonce by měl být tento model levnější. Konkrétně v přepočtu zhruba o 2,5 tisíce korun, což by znamenalo, že by novinka mohla startovat již na ceně 16,5 tisíc korun, a to zní, v případě, že i letos nasadí Samsung adekvátní výbavu, skutečně lákavě.