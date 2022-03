Na test dorazilo nejvybavenější Realme současnosti – GT 2 Pro, které klade značný důraz na originální vzhled zadní strany. Spolehnout se můžete na nejmodernější procesor od Qualcommu, špičkový displej, nejnovější Android a opravdu rychlé nabíjení. Otázka zní, bude to stačit na obhájení ceny 20 tisíc korun?

Realme je stále poměrně mladou značkou, avšak přesto se snaží pronikat do všech kategorií chytrých telefonů. Nevynechává ani segment vlajkových lodí, byť tam je situace samozřejmě nejkomplikovanější a konkurence nejtvrdší. Pro rok 2022 si Realme připravilo řadu GT 2, přičemž varianta Pro chce přinést to nejlepší, co Realme dovede. Tentokrát si výrobce dal záležet zejména na vzhledu, ale nepodcenil ani výbavu. Bohužel se nevyhnul několika přešlapům, které by mohly být ve vyšší třídě pro mnohé zásadní.

Technické parametry Realme GT 2 Pro 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,2 × 74,7 × 8,2 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , CPU: 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:33 hodin Dostupnost březen 2022, 19 990 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

Na podlouhlé prodejní krabici si jistě všimnete něčeho, co připomíná podpis. Ten zde samozřejmě není náhodou, jde o podpis japonského designéra Naoty Fukusawa, který se podílel na vzhledu samotného telefonu. Předem můžeme říci, že podpis je nejen na krabičce, ale i na telefonu a pouzdru. Ochranné pouzdro, které výrobce přibalil, působí velmi obyčejně a je velká škoda, že si Realme nedalo záležet i na něm. V balení je dále bílý USB kabel a větší nabíječka schopná dodávat výkon 65 W.

Líbilo se nám pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: kus poctivého telefonu

Vaši pozornost si zaslouží samotný telefon s velmi netradičním vzhledem zadní strany, jenž umocňuje i zelený (nebo chcete-li pistáciový) odstín. Dle Realme má vzhled připomínat klasický papír, konkrétně se jedná o materiál biopolymer. V každém případě působí velmi příjemně v ruce, telefon dokonce ani nijak klouže. Co je však patrně nejzásadnější, na zadní straně nijak neulpívají otisky prstů či prach.

Konstrukce je kovová a bytelná, zařízení je tenké – díky tomu se i příjemně drží. Vše umocňuje i příjemně malá tloušťka. Je nutné říci, že takto pozitivní pocit jsem z nového telefonu již dlouhou dobu neměl. Rozmístění tlačítek je tradiční, na pravé straně je odemykací klávesa, zatímco regulaci hlasitosti najdete na levém boku. Boční tlačítka mají ideální zdvih a tisknou se velice přesně. I na nich je tedy patrné, že se výrobce snažil o co nejlepší zpracování.

Na to ostatně můžeme navázat. Ačkoliv je telefon tenký a zadní strana není skleněná, nelze mu upřít jistou robustnost. Je obrovskou škodou, že výrobce negarantuje zvýšenou odolnost, která je mezi konkurenty naprostou samozřejmostí a Realme ji nepochopitelně ignoruje.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

perfektní zpracování

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: špička pro náročné

Parádní podívaní však není jen na boky či záda, ale také na 6,7" AMOLED displej s 2K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus a nechybí ani rychlá a spolehlivá optická čtečka otisků prstů. K dobru jí přičtěme, že není nijak výrazně nízko a dobře se vždy trefíte. Dostalo se i na funkci Always-On, kdy si můžete nechat na displeji neustále zobrazit, čas, datum či zmeškané události, což se hodí. Displej je perfektně čitelný venku díky maximálnímu jasu až 1 400 nitů. Nebojíme se jej zařadit mezi absolutní špičku.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné 2K rozlišení AMOLED panelu

120Hz obnovovací technologie

Always-On

Zvuk: stereo samozřejmostí

Telefon velmi příjemně interpretuje hudbu, za což vděčí dvojici reproduktorů, kdy jeden je na spodní hraně a druhý těsně nad displejem. Poslech do sluchátek bude nejlepší svěřit bezdrátovým sluchátkům, protože 3,5mm jack bohužel chybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: výkon na roky dopředu

Jedním z velkých trumfů bude výkon, který obstarává Snapdragon 8 Gen1, tedy ten vůbec nejvýkonnější procesor od Qualcommu. K tomu si připočtěte 12GB RAM a netřeba dodávat, že mobil má výkonu na rozdávání na roky dopředu. V AnTuTu jsme hravě překonali hranici 900 tisíc bodů a nemusíte se obávat ani hraní těch nejnáročnějších her. Připravena je dále 256GB interní paměť, ze které zbývá zhruba 228 GB po prvním zapnutí. Smířit se musíte jen s tím, že nejsou podporovány paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám špičkový procesor

velká operační paměť

256GB úložiště

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: rychlost především

V útrobách telefonu se nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, která s přehledem zajistí výdrž od časného rána do pozdního večera. Při střídmějším používání, kdy na displeji telefonu nevisíte takřka neustále, se lze dostat i na nabíjení obden. Výdrž váš však nijak zvlášť trápit nemusí, protože telefon podporuje 65W drátové nabíjení. Pro tyto účely naleznete v základním balení i adekvátní nabíjecí adaptér.

Zpravidla postačí vždy několik minut, abyste doplnili energii na několik následujících hodin. Test nabíjení započal ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Již po pouhých 5 minutách je smartphone nabitý na 20 %. Polovinu kapacity baterie trvá doplnit 13 minut. K úplnému nabití pak dle našeho měření došlo za 38 minut, což je výborný výsledek – telefon s přehledem patří k těm nejrychleji se nabíjejícím na českém trhu. Bohužel ale chybí bezdrátové nabíjení, což je škoda.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 3 minuty 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 5 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 7 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 10 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 13 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 16 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 20 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 24 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 29 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 38 minut

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme GT 2 Pro je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a 5G. Na testovacím novinářském kousku je nicméně 5G softwarově blokováno. Prodejní kousky by však tímto neduhem, dle slov výrobce, trpět neměly. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Připomeňme, že mobil podporuje vložení dvou nanoSIM a na obou můžete využívat 5G.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G na obou SIM kartách

Fotoaparát: mikroskop na scénu

U vlajkového modelu by měl výrobce rozhodně dbát na kvalitu fotoaparátů. V případě Realme GT 2 Pro je nasazen 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a překvapivě 3megapixelový mikroskop, ke kterému se ještě dostaneme.

Jak jste si mohli všimnout, Realme zcela ignoruje teleobjektiv, což je velká škoda. Hlavnímu fotoaparátu pomáhá stabilizace obrazu a snímky ve dne vypadají velmi dobře, zejména svým věrným barevným podáním. Občas by mohly být i vzdálenější objekty více prokreslené, ale nejde o něco, co by vás na první pohled trápilo. Velmi obstojně si telefon vede i v noci. Bohužel na absolutní špičku mírně ztrácí, a to právě v detailech. Ultraširokoúhlý objektiv vás potěší, neboť těží z vysokého rozlišení a je použitelný takřka vždy.

Specifickou část výbavy představuje 3megapixelový mikroskop s automatickým ostřením a možností 20násobného, případně 40násobného zvětšení. Pomocí mikroskopového objektivu můžete fotit detaily, které lidským okem nevidíte. Například vzor látky, listy a obecně mikroskopický svět. Telefon ostří z opravdu několika milimetrů.

Záznam videa je umožněn až v 8K rozlišení, avšak v tomto ohledu k posunu nedošlo a nadále je umožněna snímkovací frekvence jen 24 snímků, přičemž výsledek, kromě papírově vysokého rozlišení, rozhodně nenadchne. Mnohem lepší je využít záznam ve 4K s 60 snímky za vteřinu. Výsledkem jsou nádherně plynulá videa, která potěší i kvalitním záznamem zvuku.

Realme GT 2 Pro (testovací video) – 8K, 24 FPS

Spolehnout se můžete i na snímky sama sebe, které pořídíte čelním 32megapixelovým fotoaparátem, jenž zprostředkuje snímky velmi slušné kvality s dostatečnou ostrostí.

Líbilo se nám dobrý hlavní i ultraširokoúhlý fotoaparát

slušná čelní kamerka

mikroskopický fotoaparát

Nelíbilo se nám nemá teleobjektiv

Software: pěkný a svižný

Plusové body si Realme GT 2 Pro přičítá za prostředí, kde šel výrobce rovněž do sebe. Nasadil nejnovější Android 12 a inovoval nadstavbu Realme UI, která ve verzi 3.0 dospěla. Vypadá přehledněji a funguje ještě svižněji. Bezpečnostní záplaty jsou platné k lednu letošního roku.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme GT 2 Pro je jednoznačně kus designově velice povedeného telefonu. Ačkoliv se samozřejmě nebude líbit každému, zpracování zadní strany je přinejmenším zajímavé a příjemné do ruky. Při držení si rovněž uvědomíte, jak je Realme precizní při zpracování. Současně ale i zamrzí, že nadále chybí zvýšená odolnost. V oblastech běžné výbavy vás novinka ohromí displejem, výkonem, velkou pamětí, slušnou výdrží a velmi rychlým nabíjením. Na českém trhu se Realme GT 2 Pro prodává za necelých 20 tisíc korun a zde již vyvstává problém, že s kompromisy se bude chtít smiřovat málokdo. Někdo bude novince vyčítat absenci 3,5mm jacku či slotu na paměťovky, avšak to jsou vcelku podřadné neduhy. Nejvíce zamrzí absence teleobjektivu, bezdrátového nabíjení a již zmíněné odolnosti. Nové Realme GT 2 Pro míří zejména na zájemce o dobře vypadající telefon, který nabídne maximální výkon a rychlé nabíjení.

Konkurence

Pokud vám nebude vadit menší displej, můžete zvážit Samsung Galaxy S22, který má lepší fotoaparáty, zvýšenou odolnost i bezdrátové nabíjení. Naopak se výrazně pomaleji nabíjí a je dražší o dva tisíce korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 256+8 GB Rozměry 146 × 70,6 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh

Nechce se vám vůbec nic připlácet, jinými slovy je hranice 20 tisíc korun konečná? Zvažte Samsung Galaxy S21 FE, který sice nemá tak výkonný procesor, ale opět vás bude lákat na bezdrátové nabíjení, zvýšenou odolnost a o tisícovku nižší cenu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Na konec si necháváme novinku v podobě Xiaomi 12 Pro, která se na českém trhu začne prodávat, jehož cena by se mohla pohybovat odhadem kolem 23 tisíc korun. Těšit se můžete na identický procesor, ale navrch i rychlejší drátové nabíjení a možnost energii doplnit bezdrátově. Podstatnou výhodou bude také teleobjektiv.