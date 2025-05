Druhá generace skládačky Mix Flip hodlá oslnit baterií i výkonem, kdy dorazí?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

První skládačka typu véčka výrobce Xiaomi byla uvedena v druhé polovině loňského roku a jak se zdá, brzy bychom se mohli dočkat nástupce. Na čínské sociální síti Weibo totiž ověřený zdroj Digital Chat Station (viz weibo.com) hovoří o tom, že bychom se již v příštím měsíci (tj. mezigeneračně o měsíc dříve) mohli dočkat regulérního nástupce.

Aktuálně se přitom Mix Flip na českém trhu prodává za cca 18 tisíc Kč, i když ještě donedávna jej bylo možné pořídit dokonce za 14 tisíc Kč. S touto cenovkou se oproti původní oficiální ceně (31 990 Kč) jednalo o 56% cenový propad a připlatit si za zbrusu novou generaci by tak bylo mnohem méně lákavé. Pochopitelně však bude záležet na výbavě, která má být značně vylepšená.

Brutální výkon, chlazení s otazníkem

Začněme výkonem, jenž má obstarávat aktuálně vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite, a automaticky tak vyvstává otázka, jak si výrobce poradí s chlazením. Například konkurenční Motorola Razr 60 Ultra se stejným čipsetem jej relativně brzy podtaktuje a nebyla schopna dokončit náročný 20minutový benchmark Wild Life Extreme Stress Test. Třeba si však Xiaomi v tomto ohledu poradí velmi dobře navzdory tomu, že by měl být smartphone logicky dosti tenký.

Z dalších parametrů, o kterých se na internetu šušká, lze usuzovat, že bychom se mohli dočkat nasazení 6,85" obrazovky s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Zásadní novinkou má být také baterie o kapacitě 5 100 mAh, čímž by druhá generace Mix Flipu zahanbila konkurenci. Navíc by nemělo chybět ani 67W drátové nabíjení a 50W bezdrátová alternativa. Logicky se tak nabízí, že by se mohlo jednat o křemíkovou baterii, do hry však také vstupuje faktor dělení baterií pro různé trhy. Například v rámci evropského trhu by tak mohlo mít Xiaomi Mix Flip menší baterii, ale nedělejme předčasné závěry.

Stran fotovýbavy nemá chybět 50Mpx primární kamera s optickou stabilizací a také 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, chybět nebude ani infraport. Co je důležité zmínit, je zvýšená ochrana IPX8, čímž se bude druhá generace výrazně lišit od první, která žádnou ochranou IP nedisponovala.