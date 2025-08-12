Dvojitou skládačku chystá i Xiaomi. Inspiruje se Samsungem nebo u Huawei?

Skládací konstrukce a ohebné displeje skýtají v zásadě takřka neomezené možnosti pro konstrukci zařízení. Prozatím však běžně vídáme jen modely véčkového nebo knížkového typu. Výjimkou jsou dvakrát skládané telefony, které má však v nabídce jen Huawei a nově i Samsung. Oba výrobci však tyto netradiční a velmi drahé modely nabízí jen na několika málo trzích. Ten český mezi ně ovšem nepatří.
Segment telefonů, které po rozložení nahradí tablet se však bude dále rozrůstat. Obdobný telefon má v přípravě také Xiaomi, což naznačují různé patentové údaje a rendery, o kterých informuje server Xiaomi Time (viz xiaomitime.com).
Připravovaný model s kódovým označením 2608BPX34C by se mohl jmenovat Xiaomi Mix Trifold. Dle renderů se zdá, že Xiaomi zvolí cestu jako Huawei. Co to znamená? Budoucí telefon by měl pouze jeden displej, který se bude moci dvakrát složit. V praxi by tak mělo být možné zařízení používat třemi způsoby se třemi různými velikostmi ohebného panelu.
Ohledně výbavy toho příliš známo není. Očekávají se tři hlavní fotoaparáty a výkonný procesor od Qualcommu, což by měl být Snapdragon 8 Elite Gen 5, případně jeho budoucí nástupnická varianta. Představení Xiaomi Mix Trifoldu se totiž plánuje pravděpodobně až na 3. čtvrtletí roku 2026.
