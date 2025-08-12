mobilenet.cz na sociálních sítích

Dvojitou skládačku chystá i Xiaomi. Inspiruje se Samsungem nebo u Huawei?

Michal Pavlíček
Dvojitou skládačku chystá i Xiaomi. Inspiruje se Samsungem nebo u Huawei?
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Xiaomi by svou novinku mohlo nazvat Mix Trifold
  • Po vzoru Huawei by zařízení mělo mít jen jeden displej

Skládací konstrukce a ohebné displeje skýtají v zásadě takřka neomezené možnosti pro konstrukci zařízení. Prozatím však běžně vídáme jen modely véčkového nebo knížkového typu. Výjimkou jsou dvakrát skládané telefony, které má však v nabídce jen Huawei a nově i Samsung. Oba výrobci však tyto netradiční a velmi drahé modely nabízí jen na několika málo trzích. Ten český mezi ně ovšem nepatří.

Huawei Mate XT Ultimate Design
Xiaomi Mix Trifold by mohl připomínat již prodávaný Huawei Mate XT

Segment telefonů, které po rozložení nahradí tablet se však bude dále rozrůstat. Obdobný telefon má v přípravě také Xiaomi, což naznačují různé patentové údaje a rendery, o kterých informuje server Xiaomi Time (viz xiaomitime.com).

Xiaomi Mix Trifold
Možná podoba dvakrát skládaného Xiaomi

Připravovaný model s kódovým označením 2608BPX34C by se mohl jmenovat Xiaomi Mix Trifold. Dle renderů se zdá, že Xiaomi zvolí cestu jako Huawei. Co to znamená? Budoucí telefon by měl pouze jeden displej, který se bude moci dvakrát složit. V praxi by tak mělo být možné zařízení používat třemi způsoby se třemi různými velikostmi ohebného panelu.

Samsung Galaxy Z TriFold je konečně představen. V pase má 3,9 milimetrů
Přečtěte si také

Samsung Galaxy Z TriFold je konečně představen. V pase má 3,9 milimetrů

Ohledně výbavy toho příliš známo není. Očekávají se tři hlavní fotoaparáty a výkonný procesor od Qualcommu, což by měl být Snapdragon 8 Elite Gen 5, případně jeho budoucí nástupnická varianta. Představení Xiaomi Mix Trifoldu se totiž plánuje pravděpodobně až na 3. čtvrtletí roku 2026.

Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Plány poplach, dle vyjádření na X teď nevím uživatel 🤣 je prototyp nějaký možná, ale určitě nebude 2026, spíš 2027/8..
