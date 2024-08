Dvojitě ohnutý mobil? Prý na něm pracuje také Xiaomi. Kdy uvidíme výsledek?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ohebné telefony dnes vyrábějí téměř všichni přední výrobci, avšak konstrukčně jde vždy o jedno ohnutí displeje s jedním kloubem. Liší se pouze vzhled telefonu, buď jde o typ připomínající knížku, nebo o oblíbené véčko. V budoucnu bychom se však mohli dočkat mnohem odvážnějších modelů.

Naznačuje to poměrně ověřený zdroj, na který odkazuje server playfuldroid.com. Xiaomi by mělo připravovat zařízení s dvakrát ohnutým displejem. V praxi by to znamenalo, že by mobil mohl mít opravdu velký displej, ale po složení by jeho velikost odpovídala dnešnímu smartphonu.

Tyto spekulace podporuje i fakt, že na podobném zařízení pracuje Huawei, u kterého se hovoří o displeji s úhlopříčkou 10" v rozloženém stavu. Na rozdíl od Xiaomi se zařízení od Huawei již pravděpodobně objevilo i na veřejnosti.

V případě Xiaomi je zařízení prozatím ve fázi vývoje a možný prototyp, který by mohl být zařazen do řady Mix, by se mohl ukázat až za půl roku na tradičním barcelonském veletrhu MWC 2025. Brzkému uvedení nenahrává ani to, že se Xiaomi momentálně soustředí na své nejnovější skládací modely Mix Fold 4 a Mix Flip.