Ohebná véčka se v poslední době těší velké popularitě, neboť mají oproti skládačkám typu Fold hned několik výhod. Jednou z těch nejdůležitějších je nižší cena, mnohé však zaujme také styl či kompaktní rozměry ve složeném stavu. A právě na tyto přednosti láká i Xiaomi Mix Flip.

Mix Flip je prvním ohebným smartphonem Xiaomi, který můžete oficiálně zakoupit také na českém trhu, zároveň je prvním ohebným véčkem značky vůbec. Pozornost si zaslouží rovněž díky tomu, že se chlubí velmi výkonným čipsetem, zajímavou fotovýbavou či nadprůměrnou kapacitou baterie s podporou 67W nabíjení.

Obsah balení: tak to má vypadat

Zatímco u jihokorejské konkurence najdete v balení již jen USB-C/USB-C kabel, Xiaomi dodává kompletní výbavu, tedy nejen kabel (USB-A/USB-C), ale také adaptér. Navíc neschází ani ochranné pouzdro. Lépe je na tom v tomto segmentu již jen Motorola, u níž se můžete těšit na designové pouzdro s poutkem, modernější kabel USB-C/USB-C či USB-C adaptér.

Líbilo se nám nadprůměrný obsah balení

Nelíbilo se nám starší USB-A adaptér, resp. USB-A/USB-C kabel

Konstrukční zpracování: neurazí, ale ani nenadchne

Xiaomi Mix Flip je prvotinou výrobce v oblasti ohebných véček, ovšem na druhou stranu má za sebou Xiaomi již několik ohebných „tabletů“, a tak může čerpat z jistého know-how. Výsledek je nicméně i navzdory těmto zkušenostem bohužel jen průměrný, neboť má novinka několik „zbytečných“ nedostatků. Začněme tuhostí samotného pantu, která je u skládaček oblíbeným tématem. U Xiaomi Mix Flip v tomto ohledu totiž zamrzí, že tuhost, respektive odpor, který pant klade (především při otevírání), není tak úplně konstantní. V jednu chvíli je tak pant tužší, v jiném úhlu se telefon otevírá víceméně sám, a tím nemám na mysli posledních pár stupňů před kompletním rozevřením/zavřením, ale řekněme oblast od 20 stupňů do pravého úhlu. V tomto ohledu jsem tak měl mnohem lepší pocit z Galaxy Z Flip6, který má podle mě vůbec nejlepší pant (tuhost) ze všech véček na trhu, za ním je Motorola a poté až Xiaomi, které by se mělo na tento aspekt zaměřit u další generace. Používání telefonu to rozhodně nijak nebrání, ale vzhledem k prémiové ceně bych zkrátka tak nějak očekával i lépe zpracovaný pant.

Poměrně velkým nedostatkem je i absence zvýšené odolnosti, tedy minimálně té „oficiální“, což znamená, že byl smartphone otestován v laboratoři a skutečně splňuje všechny stanovené podmínky. U slotu na SIM, kam se vměstnají rovnou dvě nanoSIM, si lze všimnout silikonové objímky, tudíž nějakou odolnost Xiaomi Mix Flip jistě mít bude, ovšem s přihlédnutím k ceně znovu musím konstatovat, že bych očekával alespoň ochranu IPX8. Xiaomi Mix Fold 4 tuto ochranu má, tak proč ne Xiaomi Mix Flip?

Kromě těchto dvou větších nedostatků však již budu spíše chválit. Výrobce nasadil prémiové kovové (hliníkové) rámečky, záda jsou skleněná a telefon se příjemně drží i používá. Pochopitelně zejména ve složeném stavu, kdy jej bez problémů lze dát i do menší kapsy u kalhot či do kapsy od saka. Také po designové stránce je mobil povedený, ačkoliv bych osobně volil spíše černou než testovanou fialovou verzi, která je dle mého názoru vyloženě dámská.

Zajímavostí pak je, že má novinka mírně zakulacená záda, respektive použité sklo, což znamená, že na sebe záda a vnější displej v otevřeném stavu nedoléhají. Stěžovat si každopádně nemohu na slušnou haptickou odezvu či čtečku otisků prstů. Ta se nachází ve vypínacím tlačítku a funguje velmi rychle a spolehlivě, navíc ji lze snadno nahmatat v zavřeném i otevřeném stavu. Důležitým designovým prvkem jsou také objektivy umístěné ve vnějším displeji, na který se podíváme v příští kapitole.

Líbilo se nám zajímavý design plus matná záda

kompaktnost zařízení (především v zavřeném stavu)

svižná a spolehlivá čtečka otisků prstů

slot pro dvě nanoSIM

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

nerovnoměrná tuhost pantu

Displej: chce se líbit, ale je i praktický?

Vnější displej má 4" uhlopříčku a také velmi vysoký jas, umístění fotoaparátů však není moc šťastné, neboť si ukousnou docela dost prostoru. Xiaomi se tak rozhodlo dedikovat „obdélník“ displeje nacházející se nad nimi widgetům, jako je počasí či hodiny s možností rychlého otevření dalších aplikací. Zbylá (levá strana) má pak mít poměr velmi podobný běžným displejům smartphonů, ale zkrátka je již poměrně malá a třeba psaní na stísněné klávesnici není v tomto režimu příliš pohodlné. Možností, jak eliminovat alespoň problém s klávesnicí, je telefon otočit vzhůru nohama (objektivy jsou tak v levém horním rohu), kdy se klávesnice již roztáhne po celé délce obrazovky. V rámci používání aplikace YouTube je rovněž možné využít „fullscreen“ zobrazení, kdy se vytvoří černý obdélník zakrývající objektivy a prostor nad nimi, zbytek displeje pak vyplní video. Vnější displej, který má jinak špičkové parametry, ať už jde o podporu 120Hz obnovovací frekvence či HDR10+ nebo Dolby Vision, tedy není až tak dobře využitelný, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Xiaomi má v rámci používání vnějšího displeje každopádně velmi pěkně zpracovanou fotoaplikaci, z níž máte přístup ke čtyřem režimům (Video, Fotografie, Portrét a trochu zbytečné Kapesní zrcátko, což je zkrátka jen náhled) a můžete si zde také měnit nastavení, jako je rozlišení videa, styl, poměr stran, HDR a další. Výrobce je také nutné pochválit za velmi pěkné animované tapety zamykací obrazovky, kde se pohybují různá roztomilá zvířátka. Oproti Samsungu dává Xiaomi uživatelům bez nutnosti instalovat dodatečné aplikace i možnost na vnějším displeji rozchodit například Chrome, YouTube, Google Mapy, YT Music, Zprávy, Peněženku, Nouzové info, Telegram, Waze a také několik dalších. OLED obrazovku navíc chrání Xiaomi Dragon Crystal, které by mělo odolat škrábancům i prasklinám. A jak je na tom vnitřní obrazovka?

Xiaomi nasadilo 6,86" LTPO AMOLED panel, který rovněž podporuje až 120Hz obnovovací frekvenci, Dolby Vision i HDR10+ a navíc má mít maximální jas až 3 000 nitů. Obrazovka má navíc tenké rámečky i velmi malou mezeru mezi ochranou (výrobcem předinstalovanou) fólií displeje a samotnými rámečky černé barvy s matnou úpravou. Také průstřel pro selfie je relativně malý, avšak co mě potěšilo dost možná nejvíc, to je oblast pantu. Pocitově zde totiž necítíte žádnou prohlubeň a ani vizuálně není ohyb takřka viditelný. Výrobce rovněž integroval plnohodnotný Always-On funkční nejen na vnějším, ale také na vnitřním displeji, který zvládá, na rozdíl od levnějších modelů, svítit nepřetržitě.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz OLED obrazovky

podpora Dolby Vision i HDR10

Always-On

Nelíbilo se nám omezená využitelnost vnějšího displeje

Zvuk: bez problémů

Xiaomi Mix Flip disponuje dvojicí reproduktorů, která umí hrát dostatečně nahlas a nechybí jim ani náznak basů. Samozřejmostí je pak možnost přijímat/ukončovat hovory otevřením a zaklapnutím telefonu. Zvuková kvalita během hovorů je přitom naprosto bez problémů.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: vlajkový výkon i obří úložiště

Xiaomi Mix Flip představuje zajímavou volbu pro všechny vyznavače vlajkové řady čipsetů od Qualcommu, neboť jej pohání Snapdragon 8 Gen 3. Mírně upravený Snapdragon 8 Gen 3 v Galaxy Z Flipu6 je sice ještě mírně výkonnější, avšak jedná se skutečně spíše o kosmetické rozdíly, a je tak zřejmé, že Mix Flip bude svižný i za několik let. Výrobce navíc nešetřil ani v oblasti paměťových čipů, kde najdeme štědré 512GB úložiště typu UFS 4.0 (bez podpory paměťových karet) či rovnou 12 GB RAM LPDDR5X. Jedinou drobnou kaňkou na kráse je zahřívání, které se umí projevit při náročnějších úkonech, a to i nyní v průběhu testování během spíše chladnějšího konce září a října. Xiaomi Mix Flip bych tak navzdory špičkovému výkonu určitě nedoporučoval jako herní smartphone určený pro hraní náročnějších titulů, neboť se dokáže poměrně dost zahřát, v rámci běžného provozu jsem se však s vyloženě problematickým zahříváním nesetkal.

Líbilo se nám špičkový výkon, obří úložiště i velká RAM

Nelíbilo se nám výraznější zahřívání při náročnějších úkonech

Výdrž baterie: něco za něco

Xiaomi Mix Flip se chlubí nadprůměrně velkou baterií o kapacitě 4 780 mAh, která navíc podporuje 67W nabíjení a právě takto výkonný adaptér se nachází rovnou v balení. Navíc došlo ke změně v oblasti nabíjení/baterie, neboť nově nemusíte v nastavení nejprve aktivovat „rychlé nabíjení“, abyste čerpali max. výkon, s nímž lze nabít zcela vybitý Mix Flip zhruba na 70 % již za půl hodiny. Z pohledu výdrže se pak lze spolehnout bez problémů na 1,5 dne používání a při troše snahy (a třeba i na základě toho, jaký bude váš poměr používání vnitřního/vnějšího displeje) se může výdrž vyšplhat až na dva dny. Velká baterie a podpora výkonného nabíjení má každopádně i svou „daň“ v podobě absence bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Xiaomi Mix Flip se může pochlubit podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Zajímavostí je rovněž přítomný infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru. Jedinou kaňkou na kráse je chybějící podpora eSIM.

Líbilo se nám slušná konektivita

Nelíbilo se nám nerozumí si s eSIM

Fotoaparát: makro jedna radost

Xiaomi Mix Flip se rozhodl opustit od klasické kombinace hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu, namísto toho má dvojnásobný teleobjektiv. Virtuálně však de facto novinka disponuje trojicí fotoaparátů (nepočítáme-li selfie), neboť má teleobjektiv také schopnost zaostřit již ze vzdálenosti 9 cm, čímž nahrazuje dedikovaný objektiv pro makro.

Hlavní snímač Portrétní teleobjektiv Selfie kamerka (v ohebném displeji) Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/1,55" 1/2,76" 1/3,14" Maximální velikost pixelů (binning) 1,0 µm 0,61 µm 0,7 µm Označení snímače OmniVision OVX8000 (Light Hunter 800) OmniVision OV60A OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.7 f/2.0 f/2.0 Ohnisková délka/rozsah 23 mm 47 mm 21 mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření PDAF PDAF fixní

Díky této schopnosti lze Xiaomi Mix Flip označit za velmi schopný makro fotoaparát: snímky jsou krásně detailní, ostření je rychlé i přesné a samozřejmostí je líbivé barevné podání, správně nastavená expozice i kontrast. Ostatně pochvala v oblasti barevnosti, expozice či kontrastu se vztahuje i na hlavní snímač. Obecně jsou občas záběry možná o něco tmavší, než by musely být, ale ve výsledku to přidává na atmosféře a vypadá to dobře.

Použitý teleobjektiv je však schopný také v oblasti portrétních snímků, kdy se novince pěkně daří oddělit vlasy od pozadí za foceným objektem, umí vykouzlit pěkný pleťový odstín i správně zaostřit na to, co je důležité. Volba vyměnit ultraširokoúhlý objektiv za teleobjektiv s funkcí makra je tak za mě osobně správná, ostatně mnoho uživatelů fotí nejčastěji právě na teleobjektiv. 32Mpx selfie kamerka je na tom viditelně hůř, co se týká nastavení expozice a obecně fungování HDR, avšak ve výsledku poslouží dobře, i když je „jen“ průměrná. Vdea lze natáčet až v 8K s 24 FPS na hlavní snímač a v rozlišení 4K s 60 FPS na zbylé snímače. V rámci spolupráce Xiaomi s Leicou jsou pak k dispozici režimy Leica Vibrant a Leica Authentic plus celá řada samostatných filtrů.

Xiaomi Mix Flip 4K 60 FPS Xiaomi Mix Flip 4K 30 FPS

Líbilo se nám široké možnosti nastavení stylů

špičkové video i fotografie

větší důraz na pokročilejší úpravy

video ve 4K se 120 FPS

Software: HyperOS s AI

Kromě Androidu 14 najdeme v telefonu rovněž nadstavbu HyperOS s několika vychytávkami umělé inteligence, které se na Mix Flip postupně dostávají. Jedná se například o možnost přepisu mluvené řeči (a to v českém či slovenském jazyce), korekci gramatiky, sumírování, překlad apod. V telefonu je rovněž asistent Gemini, jehož je možné vyvolat dlouhým stiskem vypínacího tlačítka. Z pohledu optimalizace systému jsem byl víceméně spokojen, pouze párkrát se novinka trochu „zamyslela“ a zpomalila při animaci apod. Každopádně lze předpokládat, že to výrobce brzy vylepší. Během psaní této recenze disponoval Mix Flip bezpečnostními záplatami pro září a výrobce garantuje podporu v oblasti aktualizací OS i záplat minimálně do září 2029. S nákupem mobilu Xiaomi je rovněž nutné počítat s balastem v podobě aplikací typu Facebook, Booking.com a dalších, které lze však vcelku snadno odinstalovat.

Líbilo se nám funkce umělé inteligence v češtině

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám zbytečný balast v systému

Zhodnocení

Xiaomi Mix Flip lze doporučit každému, kdo touží po skládacím véčku s výkonným nabíjením, špičkovým čipsetem i velmi dobrou fotovýbavou. V oblasti konstrukce je však nutné počítat s ústupkem v podobě absence zvýšené odolnosti, stejně tak novinka neohromí ani využitelností vnější obrazovky, jejíž velkou část zabírají objektivy. Chybějící bezdrátové nabíjení pak může vynahradit slušná výdrž a někoho jistě potěší i praktické funkce umělé inteligence, ačkoliv ty se dostávají pomalu do každého dražšího telefonu.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz