Druhá generace dvakrát složeného displeje? Huawei připravuje Mate XTs

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei se dle informací z Weibo (viz weibo.com) připravuje na další velký krok v oblasti moderních skládacích mobilů. Podle nejnovějších zpráv se schyluje k představení modelu Mate XTs, který má být pomyslnou druhou generací telefonu s dvakrát skládaným AMOLED panelem. Tento mobil, který se skládá ze tří částí, by měl nabídnout uživatelům ještě větší a flexibilnější pracovní plochu, než jakou poskytují současné skládací modely. S touto vlajkovou lodí se Huawei pokusí upevnit svou pozici, jakožto výrobce, který obdobný mobil nabídl první a doposud vlastně jediný.

Podle uniklých informací je očekáváno, že Huawei Mate XTS bude představen už 12. září. Co se týče ceny, ta by měla odrážet jeho pokročilou technologii. Spekuluje se o částce kolem 20 000 čínských jüanů, což v přepočtu činí přibližně 73 tisíc korun i s daní, což samozřejmě vypadá jako astronomická částka. Je však nutné vzít v potaz, že jde o prémiové telefon, svým způsobem jedinečný. Pro připomenutí lze uvést, že například nový Galaxy Z Fold7 od Samsungu, což je běžný skládací mobil, stojí ve vrcholné variantě na českém trhu přes 60 tisíc korun.

Je tudíž nasnadě, že za zařízení s dvojitou možností ohnutí displeje bude zákonitě dražší. Na druhou stranu je velkou neznámou, na které trhy se Mate XTs nakonec reálně podívá. Například současný model Mate XT se na českém trhu bohužel nenabízí. Obecně jej totiž Huawei připravil především pro domácí trh, kde má největší základnu fanoušků a tudíž i maximální šance na dobrý odbyt prémiového modelu.

Uvedení Huawei Mate XTS na trh však může mít zajímavý kontext. Čínský výrobce jej totiž možná naplánuje do stejného týdne, ve kterém Apple světu oficiálně představí nové iPhony 17. Huawei by tak možná chtěl ukrojit část pozornosti fanoušků mobilních technologií právě Applu a současně ukázat, že v rámci telefonů s ohebným displejem je v tuto chvíli výrazně před americkým výrobcem. V případě Applu se totiž nepředpokládá, že by v letošním roce představil svůj první mobil s ohebným displejem a skládací konstrukcí.