Dostane Galaxy S26+ zelenou? Samsung možná přehodnotí své plány

V posledních letech byla vlajková řada Samsungu takřka neměnná. Tři hlavní modely – malý, větší a nejlépe vybavený. Tento trojlístek zpravidla s odstupem času doplnila ještě cenově dostupnější varianta FE. Náznak možné změny nastal až v letošním roce, kdy se Samsung rozhodl představit ještě ultra tenkou variantu vlajkového modelu s přídomkem Edge.
Mohlo by se zdát, že jihokorejský výrobce jednoduše rozšíří nabídku variant vlajkové řady, avšak okamžitě se objevily informace o tom, že tenký model Edge z nabídky pomyslně vyštípe variantu Plus, která se těší nejslabším prodejům. Vše se zdálo vcelku jasné, nebýt neustále se vrstvícím spekulacím o tom, že nadcházející řada Galaxy S26 překope dodnes platné pořádky. Základem má být verze Galaxy S26 Pro následovaná tenkou Galaxy S26 Edge a nakonec Galaxy S26 Ultra.
Nejnovější informace od The Elec (viz theelec.kr) však do všeho vnášejí další možnosti. Současný Samsung Galaxy S25 Edge se údajně neprodává vůbec dobře. Propad nastal prý již během června, tedy sotva měsíc po zahájení prodeje, což se zcela vymyká běžnému vývoji, kdy se novinky obvykle první tři měsíce prodávají dobře. Tato skutečnost má být důvodem opětovného návratu varianty Plus do hry. Samsung tak údajně urychleně pracuje na vývoji Galaxy S26+.
Interní statistiky Samsungu mají naznačovat, že se Galaxy S25 Edge prodává ještě hůře než Galaxy S25+. A pokud by to pokračovalo i v další generaci, znamenalo by to, že by Samsung vydělal ještě méně peněz než doposud, a to navzdory tomu, že je verze Edge dražší. Otázkou tak zůstává, jakou sestavu řada Galaxy S26 nabídne. Verze Plus ještě rozhodně není definitivně odepsaná. Totéž však platí i o novince Edge, kterou Samsung zřejmě nebude chtít tak rychle zlikvidovat a dá jí ještě šanci. Vše se definitivně dozvíme v lednu, kdy by řada Galaxy S26 měla být představena.