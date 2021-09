Mizí vám náhodně tweety? Twitter již pracuje na nápravě

Pokud aktivně využíváte sociální Twitter, možná jste se setkali s problémem týkajícím se jednotlivých tweetů. Ve chvíli, kdy se vrátíte k již otevřené aplikaci Twitteru a začtete se do viditelného tweetu, dojde k automatickému přenačtení nabídky a rozečtený tweet zmizí. Dle oficiální podpory Twitteru se však již pracuje na odstranění těchto obtíží, které snižují uživatelský komfort.

Let’s talk about Tweets disappearing from view mid-read when the timeline seems to auto-refresh. We know it’s a frustrating experience, so we’re working on changing it.



Over the next two months, we’ll be rolling out updates to the way we show you Tweets so they don't disappear.