Twitter nabídne snadné sdílení příspěvků na Instagram a Snapchat

Twitter oznámil rozšíření funkcí sdílení oblíbených tweetů na jiné sociální sítě. Nyní se zřejmě běžně setkáváte s tím, že chce-li někdo dostat tweet do Příběhu na Instagramu, musí jej komplikovaně ofotit pořízením screenshotu displeje a následně vložit jako obrázek. Této peripetii by měl být v brzké době konec.

Oh snap! 👻



Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu