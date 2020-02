Dokážete odlišit realitu od fikce? T-Mobile mapuje schopnost lidí rozpoznat fake news

Mohou člověka vzdělání, věk nebo zkušenosti chránit před dezinformacemi, fámami, či městskými legendami? Schopnosti české populace odhalit nevěrohodnou informaci ode dneška mapuje T-Mobile v testu „Pravda nebo lež? Realita nebo fikce?“. Výzkum poběží na sociální síti Facebook do 24. února. Obsahuje dvanáct příběhů ve formě krátkých novinových článků a lidé mají za úkol poznat, co je pravda a co lež. Některé texty jsou pravdivé, byť obtížně uvěřitelné, jiné zase vypadají důvěryhodně, a přitom jde o typické fake news.

Po ukončení testu organizátoři vyhodnotí, jak si vedly různé regiony, vzdělanostní, věkové a další skupiny. „Neočekáváme ale velké rozdíly. Jak jsme si ověřili loni na TEDxPrague, jehož jsme partnerem, vůči dezinformacím není nikdo z nás zcela imunní,“ říká Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace T-Mobile. Pilotního testu na podzimním TEDxPrague se zúčastnilo 171 lidí. I přes specifickou sociodemografickou skupinu s vyšším vzděláním a zájmem o dění kolem sebe nebyly výsledky úplně pozitivní. Třeba to, že varování Policie ČR před hrou Modrá velryba je nesmysl, protože taková hra neexistuje, správně uvedlo jen 38 % účastníků. Stejně překvapivá byla víra ve smrt studenta Martina Šmída během 17. listopadu 1989. Polovina účastníků označila tuto legendu jako pravdivou.

Na výběru příběhů a celém projektu spolupracuje doc. Petr Janeček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – etnolog, který se dlouhodobě zabývá vznikem a životem městských legend a fake news a stojí za úspěšnou sérií literárních sbírek městských legend pod názvem Černá sanitka. „Lidé věří nesmyslům od nepaměti. Je úplně jedno, jestli jde o jehly v sedačkách MHD, únosy lidí na orgány černou sanitkou, nebo o příběhy spojené se současností. Rozdíl je pouze v tom, jak se tyto městské legendy šíří,“ vysvětluje Petr Janeček.

„Chceme lidem ukázat, že stejně jako věřili alarmujícím nesmyslům v minulosti, děje se to i dnes. Jen se mění technologie a nepravdy se šíří rychleji a jsou mnohdy sofistikovanější. Navíc často míří na zvláště zranitelné skupiny, jako jsou děti nebo senioři,“ vysvětluje záměr testu Martina Kemrová.

Na projektu spolupracuje také Josef Šlerka, ředitel Fondu nezávislé žurnalistiky a vedoucí Studia nových médií na FF UK, který bude pomáhat interpretovat výsledky průzkumu. Test podporuje i web Manipulátoři.cz.

Kromě informace o praktické schopnosti lidí poznat pravdu a lež test zároveň nabídne účastníkům zpětnou vazbu. Po každé odpovědi dostanou vysvětlení, jak je to doopravdy. Všichni mají navíc k dispozici desatero tipů, jak se pravdy dopídit, a jak rozpoznat znaky, které by mohly na manipulaci upozornit.

Informační a mediální gramotnost T-Mobile systematicky podporuje od roku 2019. V rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme vloni mezi 13 projektů z celé ČR rozdělil 2 133 500 Kč. Uspěly vzdělávací instituce, knihovny, skupiny aktivních lidí i zavedené organizace jako Demagog.cz, Manipulatori.cz nebo Transparency International.