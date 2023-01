Nejlevnější Apple AirPods za necelé 3 tisíce korun? Ano, ale až příští rok

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V současné době má Apple v nabídce hned několik sluchátek. Pakliže hledíte především na cenu, musíte si připravit minimálně 4 tisíce korun za starší Apple AirPods 2. generace. Dle analytika Ming-Chi Kua by však v tomto ohledu mohlo dojít ke změně k lepšímu.

Ve druhé polovině roku 2024 by Apple měl dle informací Kua odhalit levná sluchátka s cenou 99 dolarů, což je v přepočtu zhruba 2 700 Kč i s daní. Lze tedy říci, že v případě potvrzení by se cena měla rozhodně udržet pod hranicí 3 tisíc korun. Ve stejnou dobu by měl Apple odhalit i 2. generaci hlavových bezdrátových sluchátek AirPods Max. U základní bezdrátových sluchátek bude nižší cena vykoupena horší výbavou. Zřejmě tak nedojde na procesor Apple H1 a možná ani na aktivní potlačení okolního hluku.

Vše se však může do značné míry měnit. Do příchodu sluchátek zbývají bezmála dva roky, a to v lepším případě. Vyloučeno totiž není ani uvedení až v roce 2025.