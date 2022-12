Apple to znovu dokázal. Sluchátka AirPods Pro 2 zvýšila tržní podíl firmy o 31 %

Není žádným tajemstvím, že za popularitu (opravdu) bezdrátových sluchátek se největší měrou zasloužil Apple, ačkoliv nebyl prvním výrobcem, který bezdrátová sluchátka představil a společnost názorově dělil i design s „tyčinkou“. Zdá se, že se Applu fenomenální úspěch podařilo zopakovat i s příchodem AirPods Pro 2, která nahrazují první generaci, jež byla na trhu již několik let.

WW TWS grew by 6%, reaching 76.9m units in Q3 2022. #Apple(34% incl. Beats) defended its top position on the back of the new AirPods Pro launch. #Samsung's (incl. Harman subsidiaries) shipments declined by 15%. #boAt's growth rate slowed to 50% while winning a 5% market share. pic.twitter.com/Dixo4Spdts