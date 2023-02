Pokud hledáte příjemně kompaktní bezdrátová sluchátka s rychlým nabíjením a líbivým designem, mohla by vás oslovit novinka Honor Earbuds 3 Pro. Jaké jsou její silné a slabé stránky?

Honor Earbuds 3 Pro představují vstup čínského výrobce do segmentu vyspělých bezdrátových sluchátek s podporou bezdrátového nabíjení, rychlým (drátovým) nabíjením i kvalitním zvukem. Jak se novinka osvědčila v testu?

Technické parametry Honor Earbuds 3 Pro

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 42,6 g/5,1 g Barevná provedení bílá, šedá Připojení Bluetooth 5.2 Měnič 11mm dynamický měniš a piezoelektrický keramický tweeter Kodek AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 6 hodin a až 24 hodin s nabíjecím pouzdrem Zvýšená odolnost sluchátka IP54, pouzdro IP52

Konstrukční zpracování: sympaticky kompaktní

Honor Earbuds 3 Pro mě ihned po rozbalení zaujala velikostí pouzdra (46 × 64 × 23 mm), které je krásně kompaktní a pohodlně se vměstná do přední kapsy od kalhot, aniž by bylo patrné, že zde sluchátka nosíte. V pouzdru se pak nachází dvojice relativně lehkých sluchátek o hmotnosti 5,1 gramů, které pro změnu zase skvěle padnou do uší. Výrobce samozřejmě v balení nabízí několik velikostí silikonových nástavců, nikdo tak nebude mít problém najít si ideální velikost. Velkou roli hraje také konstrukce sluchátek, která mají miniaturní větrací šachtu, tudíž se ani po delším poslechu nedostaví nepříjemný pocit utěsněného ucha s nutností sluchátka alespoň na chvíli vytáhnout.

Novinka je dostupná ve dvou barevných provedeních: standardním bílém a podle mě líbivějším šedém. Pant samotného pouzdra má příjemný odpor, sluchátka jsou uvnitř přidržována pomocí magnetu (tudíž jen tak nevypadnou) a také nepostrádají zvýšenou odolnost IP54. Samotné pouzdro se pak chlubí odolností IP52, což je rozhodně vítané, neboť se na odolnost samotného pouzdra často zapomíná.

Líbilo se nám zvýšená odolnost sluchátek i pouzdra

velmi pohodlná

kompaktní pouzdro

Zvuk: ANC k vašim službám

Mezi výbavou sluchátek Honor Earbuds 3 Pro najdeme aktivní potlačení hluku, ale také například piezoelektrický keramický tweeter a 11mm měnič. ANC se dokáže postarat o solidní odhlučnění okolních ruchů, klasicky se mu daří nejlépe „vynegovat“ konstantní ruchy nižší a střední frekvence, párkrát jsem byl však i překvapen zvládnutím frekvencí vyšších. Sluchátka umí adaptivně přepínat mezi třemi režimy potlačování ruchů, jeden z nich je například ideální pro návštěvu posilovny, jiný má dle slov výrobce potlačit zvuk při listování papírem a psaní na papír, (de)aktivace ANC na základě polohy uživatele však schází.

Po stránce samotné kvality zvuku jsem pak byl příjemně překvapen, neboť Earbuds 3 Pro zvládají vykouzlit čisté vyšší frekvence, a to třeba i na nejvyšší hlasitost, obstojně si však vedou i u přednesu nižších frekvencí, kdy jsou basy pěkně úderné a mají říz, avšak nejsou zbytečně přebasované. Myslím, že tato sluchátka tak potěší i náročnější posluchače, které však jistě zamrzí absence pokročilejších kodeků, k dispozici je totiž pouze AAC.

Co mohu naopak pochválit, to je možnost spárovat sluchátka s dvojicí zařízení, mezi nimiž se poté umí automaticky přepínat a nechybí dokonce ani herní režim pro menší latenci, ovšem ten je limitován již zmíněným kodekem a absencí technologií, jako je například aptX od Qualcommu. Spokojen jsem byl i s kvalitou hovorů, u nichž umí sluchátka vylepšovat kvalitu zvuku za pomoci AI.

Líbilo se nám příjemný přednes

kvalitní ANC

schopnost přepínání mezi 2 zařízeními

Nelíbilo se nám pouze kodek AAC

Funkce a ovládání: levou zadní

Ovládání sluchátek obstarávají dotykové senzory umístěné na obou sluchátkách, fungují relativně přesně a během používání jsem s nimi neměl žádný problém. Mezi praktické funkce se pak řadí automatické pozastavení přehrávání při vytažení sluchátka z ucha, čímž se šetří baterie, stejně jako opětovné automatické spuštění při nasazení.

Pravděpodobně nejzajímavější funkci sluchátek Honor Earbuds 3 Pro jsem však bohužel vyzkoušet nemohl. Jedná se o funkci inteligentního sledování tělesné teploty, která je bohužel v rámci evropské distribuce nedostupná.

Líbilo se nám jednoduché ovládání

automatické spuštění a pozastavení při vytažení sluchátek z uší

Nelíbilo se nám v Evropě nepodporují sledování teploty

Výdrž baterie: rychlonabíjení v akci

Po stránce výdrže na baterii nabídnou sluchátka až 6 hodin přehrávání či kombinovaně čtyřnásobek. Mnohem zajímavější je však schopnost rychlonabíjení, kdy lze během 10 minut sluchátka nabít na 65 % a během 5 minut lze získat dostatek energie na 2 hodiny přehrávání hudby. Možnost nabíjet je dostupná skrze USB-C (v tomto případě i zmíněné rychlonabíjení) i bezdrátově.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Honor Earbuds 3 Pro mohou být ideální volbou hlavně pro ty, kteří hledají komfortní sluchátka s kvalitním zvukem, zvýšenou odolností a také funkcí rychlého nabíjení. Zamrzí tak snad jen absence pokročilých kodeků, na což se snad Honor zaměří u příští generace těchto jinak povedených sluchátek.

Konkurence

Konkurentem pro Honor Earbuds 3 Pro mohou být Huawei FreeBuds Pro 2, jež nabídnou také ANC a špičkovou kvalitu zvuku.

Skvělou alternativou z hlediska kvality zvuku i ANC jsou sluchátka Sony WF-1000XM4, která umí automaticky měnit nastavení ANC podle místa, kde se uživatel nachází.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz