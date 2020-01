Dnes máte možná poslední šanci aktivovat předplatné Apple TV+ na rok zdarma

Pokud jste si zakoupili nový iPhone, iPad, iPod Touch, Mac či Apple TV, máte také automaticky možnost si aktivovat službu Apple TV+ na rok zdarma. Pokud jste však koupili některé z výše uvedených zařízení v období mezi 10. zářím a 1. listopadem 2019, doporučujeme vám si pospíšit, neboť dneškem tato akce končí.

