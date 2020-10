Apple vybraným uživatelům zdarma prodlužuje předplatné služby Apple TV+

Pokud využíváte službu Apple TV+ a vaše jednoroční zkušební předplatné, které jste mohli získat při nákupu nového Apple zařízení, končí v období mezi 1. listopadem a 31. lednem 2021, Apple vám zdarma prodlouží předplatné až do února 2021.

