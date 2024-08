Demontáž Pixelu 9 Pro XL ukázala, že jeho oprava může být výzvou i pro zkušené

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejlépe vybaveným, největším a také nejdražším modelem z nové řady Pixelů 9 „běžné“ konstrukce je bezpochyby Pixel 9 Pro XL, který má také menšího, velmi podobně vybaveného sourozence s označením Pixel 9 Pro. V následujících dnech vám přineseme na tyto dva smartphony podrobnou recenzi, ovšem do té doby si můžete zkrátit čas zhlédnutím videa z YouTube kanálu JerryRigEverything, ve kterém se objeví právě 9 Pro XL. Podobně jako další smartphony, i tento postihne nepříliš záviděníhodný osud, kdy dojde k jeho demontáži. Kromě „vědeckých“ důvodů je však nepochybně i zábava sledovat, jak se výrobce vypořádal s vnitřním uspořádáním komponent či zda v útrobách zařízení najdeme nějaké nestandardní prvky.

Důležitou roli hraje rovněž environmentální aspekt opravitelnosti. Google totiž slibuje již od řady Pixelů 8 poskytovat náhradní díly po dobu 7 let, což bude klíčové pro to, aby telefony vydržely co nejdéle, neboť nabídnou stejně dlouhou softwarovou podporu. I v tomto kontextu bohužel zamrzí hodnocení Zacka ze zmíněného YouTube kanálu, který uvedl hned několik důvodů, proč konstrukčně není Pixel 9 Pro XL (a lze předpokládat, že konstrukce zbylých Pixelů 9 bude velmi podobná) vyřešen tak docela ideálně.

Pixel 9 Pro XL si vysloužil kritiku za velké množství lepidla.

Prohlídka začíná vypnutím smartphonu a následnou prací s alkoholem za účelem odstranění lepidla, horkovzdušnou pistolí a přísavkou, kterým je potřeba pomoci nožem na odlepení skleněných zad. Ihned poté přichází menší kritika za využívání torxových šroubků. Šroubky jsou navíc rozdílné délky, takže může snadno dojít k jejich zaměnění. Dále se můžeme podívat na cívku pro bezdrátové nabíjení s podporou bezdrátového nabíjecího výkonu až 23 W, pokud máte bezdrátovou nabíjecí podložku od Googlu.

Další kritiku si Pixel 9 Pro XL vysloužil za velké množství (silného) lepidla, které přidržuje baterii v konstrukci telefonu. Proužky sloužící k jejímu vytažení se utrhly namísto jejího nadzvednutí, a tak bylo potřeba ji opět „zakápnout“ vydatným množstvím alkoholu, který má pomoci lepidlo rozpustit. Ve videu také můžeme zahlédnout indikátor vlhkosti, který servisním technikům prozradí, že se do zařízení dostala vlhkost. Dále se můžeme v rámci videopohledu dozvědět spoustu dalších zajímavostí, z hlediska snadnosti opravitelnosti však Zack Pixel 9 Pro XL nedoporučuje – podle jeho slov má „nejhůře vyměnitelnou baterii ze všech mainstreamových smartphonů“.