Telefony s fyzickou QWERTY klávesnicí chytají druhý dech. Okolnostem navzdory

Fotografie: Planet Computers / F(x)tec

Po desetiletí stagnace to v posledních letech začalo vypadat, že telefony s fyzickou QWERTY klávesnicí nejsou vyhynulý druh. To, co vypadalo jako slibný začátek, nyní musí bojovat s nečekanými překážkami. Jako první je tu nedostatek čipů, který maří plány i velkých výrobců, a také samotná pandemie, protože ta zásadně omezuje cestování nebo jen pobyt venku, což jsou činnosti, při nichž přijde telefon s fyzickou klávesnicí nejvíce vhod.

I přes tyto problémy se však dvě firmy, které se v poslední době zasloužily o průlom, nevzdávají a připravují pokračování svých produktů. Není to úplně bez problémů jako u velkých a zavedených firem, ale přesto si za svůj originální přístup zaslouží když ne uznání, tak alespoň pozornost.

Planet Computers Astro Slide

Pro britskou společnost Planet Computers jde už o třetí produkt, kterým se snaží navázat na kapesní počítače značky Psion. Zatímco jejich první bylo spíše jen nostalgickou připomínkou devadesátých let v moderním hardwarovém balení, navazující Cosmo Communicator se s vnějším displejem snažil být strojem pro každodenní použití. Kvůli mnoha omezením však tento pokus skončil spíše na půli cesty.

Další model Astro Slide tedy opouští konstrukci kapesního počítače a vysouvá klávesnici zpod displeje. V zavřeném stavu tak přístroj vypadá jako běžný, jen trochu silnější smartphone a stejně tak se i používá. Jednoduchým pohybem však získáte podsvícenou fyzickou klávesnici, u níž by neměl chybět ani český layout.

Podmiňovací způsob je na místě, protože i tento telefon prozatím existuje jako crowdfundingová kampaň na indiegogo.com. Jak jistě víte, na rozdíl od běžného nákupu zde zákazník tahá za mnohem kratší konec. Prakticky jisté je v dnešní době zpoždění. Zatímco první předpoklady počítaly s březnem, nyní se mluví o létě, ale je velice pravděpodobné, že se nejedná o poslední odklad.

Co je ale horší, jsou změny a úpravy hardwarových specifikací. Zatímco prvotně ohlášený čipset MediaTek Dimensity 1000 a další parametry vypadaly jako highendový kousek, po pozdější změně na Dimensity 800 a úpravě dalších detailů už Astro působí jako slušnější střední třída, a to za předpokladu, že se dostane ven ještě letos.

I tak se jedná o slušně vybavený přístroj s podporou sítí 5G. V kampani se všemi zmiňovanými riziky přijde na 529 eur, tedy necelých 14 tisíc korun. V klasickém prodeji má pak být o třetinu dražší.

Technické parametry Planet Computers Astro Slide Kompletní specifikace Konstrukce 172,4 × 76,5 × 17,8 mm , 300 g , konstrukce: vysouvací, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,39" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 800 , CPU: 4×2 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 3 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost Q2 2020, 20 000 Kč

F(x)tec Pro1 X

Dalším jménem spjatým s návratem fyzických klávesnic je F(x)tec. Pro1 nijak neexperimentoval s konstrukčním zpracováním a přidal k displeji výklopnou klávesnici. Přístroj se tak mnohem snáze používal jako telefon, nicméně klávesnice už není na psaní delších textů.

Následovník s označením Pro1 X na tom nic nezmění, stejně tak hardwarové specifikace se posunuly jen nepatrně.

Tentokrát se tvůrci snaží zaměřit hlavně na software. Na telefonu totiž spustíte hned dva operační systémy. Lineage OS je založen na Androidu, ale na rozdíl od jeho běžných variant vám dává plnou kontrolu nad tím, co, kdy a jak v telefonu poběží, což se hodí zejména pro ochranu soukromí. Ubuntu Touch je zase linuxová distribuce, která z telefonu udělá (téměř) plnohodnotný kapesní počítač.

I tento projekt je zatím ve fázi vývoje a firma zatím nabízí pouze předobjednávky s plánovaným doručením v srpnu. Slabší varianta s 6/128 GB přijde na 684 € (necelých 18 tisíc), lepší s 8/256 GB pak na 741 € (asi 19,5 tisíc korun).