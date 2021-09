Cosmo Communicator dostane Android 11

Cosmo Communicator od britské firmy Planet Computers je jedním z mála telefonů, které nabídnou plnohodnotnou hardwarovou klávesnici. Vzhled i styl používání navazuje na kapesní počítače značky Psion z 90. let. Cosmo k tomuto konceptu přidalo ještě vnější displej pro ovládání některých funkcí v uzavřeném stavu.

Planet Computers je však malá společnost a jednou ze slabin firmy je softwarová podpora. V současné době Cosmo stále běží na Androidu 9, poslední aktualizaci s lednovými bezpečnostními záplatami dostal přístroj někdy na jaře. Tak dlouhá mezera by mohla znamenat konec podpory, naštěstí firma na své zákazníky stále myslí.

Hi @realseal, we are currently working on an Android update for the Cosmo Communicator and we will then announce its availability. The Astro Slide 5G will ship with Android 11 now and afterwards, we intend to upgrade the Cosmo from Android 9 to 11.