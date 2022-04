Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5 by mohly mít obří baterii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Poslední generaci chytrých hodinek od Samsungu, které zastupují modely Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic, se podařilo obnovit zájem o platformu Wear OS, která už delší dobu stagnovala. Někteří doufali, že se hodinkám s moderními procesory také podaří zvýšit čas mezi jednotlivými nabíjeními, což se bohužel nestalo a i zde je výdrž běžný den až dva.

Podle informací sammobile.com se tento nedostatek bude Samsung snažit nahradit už v příští generaci, na které v současné době pracuje. Hodinky s označením SM-R925 dokonce procházejí certifikačním procesem u korejských úřadů. Ze zjištěných informací vyplývá, že model pracovně označovaný jako „Pro“ by mohl být osazen baterií o kapacitě 572 mAh. To by by znamenalo obrovské vylepšením oproti současným nejnovějším hodinkám Galaxy Watch a bude zajímavé sledovat, jak se to Samsungu podaří, aniž by nové hodinky výrazně zvětšil.

Galaxy Watch 4 jsou u variant s větší velikostí vybaveny baterií s kapacitou 361 mAh, což znamená, že Galaxy Watch 5 Pro by mohly přinést téměř 60% nárůst kapacity baterie. Jejich hmotnost a velikost je ale na hraně toho, co snese běžné zápěstí, a tak doufejme, že stejně strmý nárůst nezaznamenají i rozměry. Současná generace byla uvedena v srpnu roku 2021 a předpokládá se, že s tou novou nebude korejský výrobce čekat déle než do podzimu, protože se bude snažit stihnout vánoční trh.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 44 mm Bluetooth Konstrukce 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 30,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 361 mAh , nabíjení: bezdrátové