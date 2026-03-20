Chytré hodinky OnePlus Watch 4 na obzoru. Dočkáme se opět super výbavy?

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Očekává se velká baterie slibující dobrou výdrž
  • Hodinky by měly běžet na novém Wear OS 6.0

Nástupce chytrých hodinek od OnePlus je pravděpodobně za rohem, o čemž svědčí čerstvé záznamy v databázi EMVCo (viz emvco.com). Podle informací, které sdílel informátor Sudhanshu Ambhore (viz x.com), se chystaný model s kódovým označením XL905 dočká hned několika zajímavých vylepšení. Tím nejvýraznějším má být posun v odolnosti na úroveň certifikace IP69, což v praxi znamená, že hodinky odolají nejen prachu a potopení, ale i vysokotlakým tryskám s horkou vodou.

OnePlus Watch 3
Současný model OnePlus Watch 3

Z hlediska hardwaru se OnePlus Watch 4 mají držet osvědčeného základu v podobě čipsetu Snapdragon W5 Gen 1, který zajistí plynulý chod operačního systému Wear OS 6.0. Kruhový 1,5" LTPO AMOLED displej s jemným rozlišením 466 × 466 pixelů by měl být zasazen do 47mm pouzdra. Kapacita baterie 646 mAh zůstává téměř identická s předchozí generací, což by při dobré optimalizaci mělo opět znamenat nadstandardní výdrž na jedno nabití. Ostatně tím byla celá řada Watch 3 od OnePlus známa.

Spekulace naznačují, že by se na trhu mohly objevit dvě varianty, pravděpodobně se lišící přítomností LTE konektivity. Ačkoliv oficiální datum premiéry výrobce zatím tají, proces certifikace naznačuje, že odhalení by mohlo proběhnout v nejbližších týdnech, možná po boku nových chytrých telefonů.

