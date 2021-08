Chytré hodinky Fossil Gen 6 nezaujmou výbavou, ale stylem

Fossil je výrobcem, který na trh posílal hodinky s Wear OS i v době, kdy od něj dávali jiní ruce pryč. Proto se s napětím očekávalo, jak zareaguje na poslední generaci Galaxy Watch od Samsungu, která se k Wear OS vrátila po experimentování s Tizenem. U Gen 6 se výrobce dál drží svého stylu. Hlavní změna je v nasazení výkonného čipsetu Snapdragon Wear 4100+, takže výkon (respektive rychlost) by se v porovnání s předchozí generací měl navýšit o 30 %. Spolehlivější připojení zajistí Bluetooth ve verzi 5, díky kterému je možné skrze hodinky uskutečňovat hovory.

Hodinky se budou nabízet ve dvou velikostech – 42 a 44 milimetrů. Bohužel se nový hardware neprojevil na výdrži, která stále činí jeden den. To má vynahradit zrychlené nabíjení, které umožňuje dosáhnout 80 % kapacity baterie za půl hodiny na nabíječce. Sestava funkcí je standardní. Nenajdeme zde vychytávky v podobě měření obsahu tuku v těle, ale nechybí snímač tepu a taky senzor pro sledování okysličení krve. Obligátní nabídka zahrnuje sledování sportovních aktivit, stejně jako spánku a dalších ukazatelů. Výrobce je označuje jako vhodné pro plavání, byť je jejich voděodolnost 3 ATM.

Nechybí ani NFC pro použití Google Pay i v České republice. Další funkce můžete získat instalací aplikací z Obchodu Google Play. Pro někoho může být zklamáním, že nepůjde o poslední verzi Wear OS jako v případě hodinek od Samsungu. Hodinky nicméně dostanou update někdy v průběhu příštího roku, stejně jako další modely ostatních výrobců.

Introducing Gen 6! Way more, way faster. Choose your style and pre-order if you’re in the U.S. or Canada. #FossilGen6 #FossilSmartwatch https://t.co/zniaefIWFL pic.twitter.com/fbXUa3ub8b