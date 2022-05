Chytré hodinky Amazfit Vienna mají lákat titanovým tělem a dlouhou výdrží

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Amazfit se připravuje na příchod nových chytrých hodinek. Gsmarena.com získala od anonymního zdroje první informace a rendery chytrých hodinek Vienna. Ty by mohly zaujmout všechny, kteří hledají elegantní styl a současně chytré funkce. Tělo modelu Vienna by mělo být vyrobeno z titanu, zatímco sklíčko displeje má být safírové. Samotný AMOLED displej má úhlopříčku 1,28" a jemné rozlišení 416 × 416 pixelů.

Chystané hodinky se údajně pochlubí odolností až do 20 ATM, což znamená, že se s nimi můžete bez obtíží potápět. Po hardwarové stránce se hovoří o 32MB operační paměti a 4GB interním úložišti. Praktický bude i čip GPS pro zaznamenání vaší polohy při sportovních aktivitách. Trumfem hodinek by mohla být i baterie s kapacitou 500 mAh, díky které by se výdrž měla běžně pohybovat kolem 14 dnů.

Amazfit Vienna bychom se měli dočkat zkraje letošního léta, avšak termín představení prozatím nebyl potvrzen.