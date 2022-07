Brzy byste si mohli poklábosit se Siri v češtině. Pomůžete Applu?

Fotografie: Apple

Hlasoví asistenti jsou v telefonech již více než dekádu a mají usnadňovat používání nejen samotného telefonu, ale potažmo i případně celé chytré domácnosti. Někteří z vás jejich služeb dozajista využívají, mnohé ale odrazuje prostý fakt, že čeština, jakožto poměrně minoritní jazyk, není prozatím podporována. Jelikož jde o očekávanou funkci, spekulace o jejím příchodu se v uplynulých letech občas objevily, nicméně nic se nikdy nepotvrdilo.

Nyní se zřejmě přeci jen blýská na lepší časy a vůbec poprvé získáváme i něco „hmatatelného“. Jak jako první informoval letemsvetemapplem.eu, Apple na svých stránkách zveřejnil hned dva zajímavé inzeráty. První z nich, pojmenovaný Technical Translator – Czech, uvádí, že je hledán člověk ochotný se připojit k týmu, který má na starost lokalizaci služeb Applu do českého jazyka. Taktéž druhý inzerát, nazvaný Annotation Analyst, Czech Language, se točí kolem českého jazyka. Apple konkrétně hledá člověka nejen s perfektní znalostí angličtiny a češtiny, ale podmínkou je i hluboké porozumění různým místním dialektům a nářečím. Jinými slovy Apple zřejmě hodlá Siri připravit na ovládání jakéhokoliv Čecha.

V tuto chvíli jde však jen o inzeráty, kdy Apple sice hledá odborníky na český jazyk, nicméně nikde výslovně neuvádí, že hodlá Siri naučit hovořit a rozumět češtině. I kdyby tomu tak bylo a my měli štěstí, můžeme se dočkat až za více než rok. Do té doby nezbývá než čekat, a to buď na oficiální oznámení, případně alespoň na nějaké další stopy, které by naznačovaly, že se skutečně něco děje.