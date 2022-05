Chystané Poco X4 GT má lákat na výkon a rychlé nabíjení

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Pod značkou Poco by se brzy mohl objevit nový a špičkově vybavený model vyšší střední třídy, naznačují to informace xiaomiui.net. Očekává se, že půjde o přejmenované a taktéž chystané Redmi Note 11T Pro. Zatímco model s logem Redmi má být určen pro Čínu, Poco zamíří na globální trhy.

Spekuluje se proto o výbavě, kde oslní 6,6" IPS panel se 144Hz obnovovací frekvencí. Nasazen by měl být Dimensity 8100 od MediaTeku s až 8GB operační pamětí. Baterie má mít kapacitu 4 980 mAh a podporovat 67W drátové nabíjení. Nemělo by však zůstat jen u tohoto. Ve hře je ještě příchod modelu Poco X4 GT+, který by nabídl sice menší baterii s kapacitou 4 300 mAh, avšak s podporou 120W drátového nabíjení. Termín představení prozatím není znám.