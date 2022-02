Chystá se vylepšení YouTube Shorts. Inspirace pochází z TikToku

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Světem sociálních sítí hýbou krátká videa točená na výšku. O jejich popularitu se postaral především TikTok, který následoval Instagram s Reels. Pozadu nechce zůstat ani YouTube, který v roce 2020 uvedl funkci Shorts, což jsou až 60vteřinová videa točená na výšku.

Ze zdrojového kódu aplikace se vývojářům z xda-developers.com podařilo vytěžit zajímavou část, která poodhaluje možnou novou funkci, která by se v rámci YouTube Shorts mohla v dohledné době objevit. Jde o funkci hlasového komentáře, kterým budete moci nahrávané video opatřit bez nutnosti zásahu aplikace třetí strany. Obdobnou funkci již, nepřekvapivě, nabízí TikTok. V aplikace YouTube by se při tvorbě hlasového komentáře mělo objevit nové tlačítko. V tuto chvíli však není zřejmé, kdy by se novinka mohla objevit.