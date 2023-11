Lidé se po zásahu YouTube ve velkém zbavují blokátorů reklam

O tom, že YouTube začalo před pár dny intenzivně blokovat programy zamezující přehrávání reklam, jsme vás již informovali. Nyní přichází engadget.com se zajímavými čísly. Podle jeho článku totiž několik aplikací pro blokování reklam tvrdí, že od chvíle, kdy YouTube začal zobrazovat varování lidem, kteří se pokoušejí sledovat videa se zapnutými blokátory reklam, odinstalovaly jejich produkty tisíce lidí.

Jednou z těchto společností má být AdGuard, která sdělila podrobnější informace pro Wired. Podle zástupců společnosti od 9. října odinstalovalo její rozšíření pro Chrome každý den více než 11 tisíc lidí, zatímco před zásahem YouTube bylo průměrem cca 6 tisíc odinstalací denně. Například 18. října si podle slov technického ředitele AdGuard, kterým je Andrey Meshkov, odinstalovalo aplikaci 52 tisíc uživatelů.Tweet níže pak ilustruje, že kroky YouTube určitě AdGuardu radost neudělaly.

