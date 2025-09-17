mobilenet.cz na sociálních sítích

Chystá se extrémně levný Honor X5c Plus. Co bude umět?
Fotografie: Honor
  • Novinka má mít 6,74" HD+ displej s 90Hz obnovovací frekvencí
  • Výkon bude jen základní s procesorem Helio G81 od MediaTeku
  • Představit by se měl i standardní model X5c

Honor se chystá uvést hned dva velice základní chytré telefony, o kterých informuje Xpertpick (viz xpertpick.com)

Dle spekulací by Honor X5c měl nabídnout 6,74" IPS displej, bohužel jen s HD+ rozlišením, avšak alespoň 90Hz obnovovací frekvencí. V displeji je i malý výřez pro čelní 5megapixelový fotoaparát. Příslušnost chystané novinky mezi základní mobily jednoznačně stvrdí procesor Helio G81 od MediaTeku společně se 4GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Prozatím se hovoří o nasazení staršího Androidu, což se jeví zvláštně. Nemá chybět nadstavba MagicOS 9.0.

Na zádech si mobil ponese 50megapixelový hlavní snímač společně s 2megapixelovým portrétním fotoaparátem. Baterie potěší velmi slušnou kapacitou 5 620 mAh, avšak podpora pouze 10W nabíjení znamená, že dočerpání energie zabere zřejmě dost času. V další výbavě se objeví čtečka otisků prstů na pravém boku, 3,5mm jack a vrcholem bude podpora 4G.

Chystaný Honor X5c Plus bude dostupný v černé, azurové a stříbrné barevné variantě, přičemž cena má být nastavena velmi příznivě. Aktuálně se hovoří o 120 eurech, což je v přepočtu pod hranicí 3 tisíc korun.

xpertpick.com
